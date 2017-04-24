Начата установка первых 9 цифровых телевизионных ретрансляторов в селах, не охваченных ЦТВ

24 апреля 2017, 19:46 Комментарии

Бишкек, 24 апреля /Кабар/. В рамках реализации Программы перехода на цифровое телерадиовещание в КР, в страну прибыла первая партия из 9 цифровых автоматических телевизионных ретрансляторов, которые будут установлены в селах Чуйской, Иссык-Кульской и Ошской областей КР. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Поэтапная установка цифровых автоматических телевизионных ретрансляторов позволит 5% населения, проживающим в 326 населенных пунктах, подключиться к цифровому телерадиовещанию. На данный момент жители данных сел не охвачены цифровым телерадиовещанием из-за того, что расположены в так называемой "радиотеневой зоне".

Для доставки и подачи сигналов цифрового телевидения в указанные 326 сел ОАО "Республиканское производственное объединение радиорелейных магистралей телевидения и радиовещания" будет установлено 211 цифровых автоматических телевизионных ретрансляторов, которые покроют более 227 населенных пунктов. Жители оставшихся 99 населенных пунктов, где количество домохозяйств не превышает 100 единиц, для приема Социального пакета телеканалов в цифровом формате смогут подключиться к спутнику EUTELSAT с помощью индивидуальных спутниковых приемных устройств (параболическая спутниковая антенна диаметром 90 см и более со спутниковым ресиверов для каждого домохозяйства).

В настоящее время начато спутниковое вещание Социального пакета телеканалов, которое позволит смотреть 12 программ местного телевидения не только жителям КР, но и соотечественникам, проживающим в 14 странах мира.

Для 326 населенных пунктов, не охваченных цифровым телевизионным вещанием, приобретение, установка и ввод в эксплуатацию цифровых автоматических телевизионных ретрансляторов будет производиться поэтапно, в соответствии с планом, утвержденным Государственной комиссией по переходу на цифровое телерадиовещание в КР.

Так, согласно плану, первые 65 цифровых автоматических телевизионных ретрансляторов будут устанавливаться в апреле-мае 2017 года, следующие 75 цифровых автоматических телевизионных ретрансляторов планируется установить в июне-июле 2017 года. Оставшиеся цифровые автоматические телевизионные ретрансляторы в количестве 71 единица, будут установлены в августе-сентябре 2017 года.

Отметим, что аналоговое вещание в указанных 326 населенных пунктах будет сохранено после 15 мая 2017 года. Аналоговые телевизионные ретрансляторы, обеспечивающие телевещание в данных населенных пунктах, будут отключены только после ввода в эксплуатацию оборудования цифрового телерадиовещания.