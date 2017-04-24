Дарига Назарбаева на встрече с депутатам Кыргызстана: КПП "Кордай" стал границей дружбы двух стран (фоторепортаж)

24 апреля 2017, 19:33 Комментарии

В селе Кордай Жамбылской области Казахстана 24 апреля прошло совместное заседание Комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша Кыргызстана и Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената парламента Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

В начале встречи парламентарии двух стран ознакомились с работой пограничных контрольно-пропускных пунктов. Руководители погранслужб двух стран доложили о проводимой работе, проблемах и путях их решения, планах по реконструкции пропускных пунктов и увеличению их пропускных способностей.

Открывая совместное заседание, председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева в своем выступлении отметила, что КПП "Кордай" стал границей дружбы двух стран. "У наших стран есть огромный потенциал для сотрудничества. Между нами подписано более 150 документов, образован межпарламентский совет, который уже провел свое первое заседание", - сказала Д.Назарбаева.

Она также отметила, что 2017 год является значимым для двух стран. 25-летие установления дипломатических отношений и 20-летие кыргызско-казахстанскому договору о вечной дружбе являются важными вехами братских, добрососедских отношений, добавила она.

Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша Аскарбек Шадиев высказал благодарность за организацию встречи комитетов парламентов двух стран. "Мы братские народы, нас многое объединяет, отношения между нами развиваются на всех уровнях. У нас общие цели - поднятие жизненного уровня народов наших стран", - сказал А. Шадиев.

Он напомнил, что предыдущая встреча комитетов двух стран состоялась в 2013 году, в связи с этим А.Шадиев предложил чаще встречаться и пригласил казахских парламентариев провести следующую встречу на Иссык-Куле.

Д.Назарбаева, согласившись с предложением А.Шадиева о необходимости чаще встречаться, не исключила, что следующая встреча парламентариев пройдет на Иссык-Куле. "Необходимо будет проверить исполнение поручений, которые сегодня будут даны", - сказала Д.Назарбаева.

На встрече были заслушаны выступления руководителей Жамбылской и Чуйской областей, погранслужб двух стран, руководителей миграционных и туристических служб, а также обсужден широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.

Кыргызские парламентарии напомнили, что до 2010 года действовало 12 пропускных пунктов между двумя странами, после 2010 года их осталось восемь. Депутаты предложили открыть 4 ранее действовавших пунктов пропуска. Представители погранслужбы Казахстана отметили экономическую нецелесообразность их открытия. Парламентарии приняли решение еще раз внимательно изучить данный вопрос и повторно к нему вернуться.

Во встрече участвовали депутаты Каныбек Иманалиев, Абдывахап Нурбаев, Алмазбек Баатырбеков, Динара Исаева, Анвар Артыков, Бахадыр Сулейманов.