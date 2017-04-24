Жара до 30 градусов — прогноз погоды по Кыргызстану на 25 апреля

24 апреля 2017, 19:14 Комментарии

БИШКЕК, 24 апр - Sputnik. Во вторник по Кыргызстану осадков не ожидается, сообщается на сайте Кыргызгидромета.

25 апреля в Чуйской и Таласской области без осадков. Температура воздуха в Чуйской долине ночью ожидается в пределах 10-12 градусов, днем воздух прогреется до 30 выше нуля. В Таласской области днем и ночью на два градуса прохладней.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях также без осадков. Температура воздуха ночью 10-15 градусов, днем столбик термометра поднимется до 30.

В зоне Прииссыккулья осадков не ожидается. Ночью температура будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 20 выше нуля.

В Нарынской области без осадков. Температура ночью до 0 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 20 со знаком "плюс".

В Оше также без осадков. Ночью до 15 градусов тепла, днем воздух прогреется до 30.

В Бишкеке осадки не прогнозируются. Ночью столбик термометра будет колебаться в пределах 13-15 градусов выше нуля, днем до 27 тепла.

Синоптики предупреждают, что в связи с повышением температуры воздуха и ожидаемыми осадками в горных районах и на автодорогах республики ожидаются сход снежных лавин, снежные заносы и гололедные явления.

Кроме этого, из-за локальных ливневых дождей селеопасно, а на реках ожидается подъем уровня воды.