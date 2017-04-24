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Жара до 30 градусов — прогноз погоды по Кыргызстану на 25 апреля

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422306-ru.html

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24 апреля 2017, 19:14       Комментарии

БИШКЕК, 24 апр - Sputnik. Во вторник по Кыргызстану осадков не ожидается, сообщается на сайте Кыргызгидромета.
25 апреля в Чуйской и Таласской области без осадков. Температура воздуха в Чуйской долине ночью ожидается в пределах 10-12 градусов, днем воздух прогреется до 30 выше нуля. В Таласской области днем и ночью на два градуса прохладней.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях также без осадков. Температура воздуха ночью 10-15 градусов, днем столбик термометра поднимется до 30.
В зоне Прииссыккулья осадков не ожидается. Ночью температура будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 20 выше нуля.
В Нарынской области без осадков. Температура ночью до 0 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 20 со знаком "плюс".
В Оше также без осадков. Ночью до 15 градусов тепла, днем воздух прогреется до 30.
В Бишкеке осадки не прогнозируются. Ночью столбик термометра будет колебаться в пределах 13-15 градусов выше нуля, днем до 27 тепла.
Синоптики предупреждают, что в связи с повышением температуры воздуха и ожидаемыми осадками в горных районах и на автодорогах республики ожидаются сход снежных лавин, снежные заносы и гололедные явления.
Кроме этого, из-за локальных ливневых дождей селеопасно, а на реках ожидается подъем уровня воды.

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