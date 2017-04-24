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Пьяный мотоциклист попал в ДТП по дороге в аэропорт "Манас" — УПМ

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422305-ru.html

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24 апреля 2017, 19:39       Комментарии

БИШКЕК, 24 апр - Sputnik. На трассе Бишкек - аэропорт "Манас" мотоцикл потерял управление и въехал в разделительное ограждение, сообщил агентству Sputnik Кыргызстан очевидец происшествия.
По его словам, ДТП произошло в понедельник, 24 апреля, примерно в 11.30 в районе села Ак-Жол (бывшее Раздольное). За рулем был мужчина 30-35 лет.
"Мотоциклист не справился с управлением и врезался в ограждение", - сказал очевидец.
Информацию подтвердили в Главном управлении патрульной милиции МВД КР. Отмечается, что водитель 1981 года рождения в момент ДТП был пьян. Бишкекчанин с травмами обратился в Сокулукскую районную больницу.

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