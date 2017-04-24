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Садыра Жапарова оставили под арестом до 28 маяСадыра Жапарова оставили под арестом до 28 маяУтверждена Концепция развития сельхозкооперативной системы на 2017-2021 годыУтверждена Концепция развития сельхозкооперативной системы на 2017-2021 годы

Садыр Жапаров останется в СИЗО до 28 мая

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/sadyr-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422304-ru.html

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24 апреля 2017, 19:07       Комментарии

Следствие по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова продлено до 28 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ.
По данным ведомства, решением Первомайского районного суда Бишкека, бывший парламентарий проведет под стражей в СИЗО-1 до 28 мая.
"Ему предъявлено обвинение по статьям 227, 341, 113 и 234 (угроза убийством, захват заложника, хулиганство, применение насилия представителю власти) УК КР", – говорится в сообщении.
Напомним, экс-депутата Садыра Жапарова после прохождения кыргызско-казахской границы задержали сотрудники ГКНБ и увезли на допрос. Позже в ГКНБ сообщили, что Садыров задержан по уголовному делу о захвате заложников. Митингующие в поддержку Садыра Жапарова переместились к зданию ГКНБ, где отдельные протестующие начали закидывать милицию бутылками с водой и выбили окна автобуса, в который их посадили после задержания. Другая часть митингующих утверждает, что это дело рук провокаторов, а не сторонников Садыра Жапарова. В МВД сообщили, что задержаны 67 человек, в их отношении возбудили уголовное дело по трем статьям 341(Применение насилия в отношении представителя власти), 174 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), 234 (Хулиганство)

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