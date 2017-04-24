В селах Кыргызстана начали устанавливать телевизионные ретрансляторы

24 апреля 2017, 19:18 Комментарии

В рамках перехода на цифровое телерадиовещание, в страну прибыла первая партия из 9 цифровых автоматических телевизионных ретрансляторов, которые будут установлены в селах Чуйской, Иссык-Кульской и Ошской областей, сообщает пресс-служба правительства.

Поэтапная установка цифровых автоматических телевизионных ретрансляторов позволит 5% населения, проживающим в 326 селах, подключиться к цифровому телерадиовещанию.

"На данный момент жители данных сел не охвачены цифровым телерадиовещанием из-за того, что расположены в так называемой "радиотеневой зоне". Для доставки и подачи сигналов цифрового телевидения в указанные 326 сел ОАО "Республиканское производственное объединение радиорелейных магистралей телевидения и радиовещания" будет установлено 211 цифровых автоматических телевизионных ретрансляторов, которые покроют более 227 населенных пунктов", – говорится в сообщении.

Жители оставшихся 99 населенных пунктов, где количество домохозяйств не превышает 100 единиц, для приема соцпакета телеканалов в цифровом формате смогут подключиться к спутнику EUTELSAT с помощью индивидуальных спутниковых приемных устройств (параболическая спутниковая антенна диаметром 90 см и более со спутниковым ресиверов для каждого домохозяйства).

Отметим, что аналоговое вещание в указанных 326 населенных пунктах будет сохранено после 15 мая 2017 года. Аналоговые телевизионные ретрансляторы, обеспечивающие телевещание в данных населенных пунктах, будут отключены только после ввода в эксплуатацию оборудования цифрового телерадиовещания.