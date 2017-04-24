Доллар США: 67.4719 (-0.3231) 
Евро: 72.3198 (-0.6886) 
Золото: 40.89 $/гр (-0.31) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Жители Баткенской и Ошской областей меньше всего имеют доступ к питьевой водеЖители Баткенской и Ошской областей меньше всего имеют доступ к питьевой водеКомитет по социальному блоку ЖК одобрил отчет правительства за 2016 годКомитет по социальному блоку ЖК одобрил отчет правительства за 2016 год

В селах Кыргызстана начали устанавливать телевизионные ретрансляторы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/v-sela...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422303-ru.html

Похожие новости

Необходимо провести паспортизацию рек и водоемов Кыргызстана для снижения потопов, - глава МЧС

6,5% детей в Кыргызстане являются сиротами или имеют одного родителя

"Король ринга" — видеоподборка лучших ударов кыргызстанца Физиева

Брюс Ли из Кыргызстана — как 7-летний каратист поразил шоу Галкина

Глава МИД Кыргызстана и замминистра иностранных дел Кувейта обсудили вопросы сотрудничества

24 апреля 2017, 19:18       Комментарии

В рамках перехода на цифровое телерадиовещание, в страну прибыла первая партия из 9 цифровых автоматических телевизионных ретрансляторов, которые будут установлены в селах Чуйской, Иссык-Кульской и Ошской областей, сообщает пресс-служба правительства.
Поэтапная установка цифровых автоматических телевизионных ретрансляторов позволит 5% населения, проживающим в 326  селах, подключиться к цифровому телерадиовещанию.
"На данный момент жители данных сел не охвачены цифровым телерадиовещанием из-за того, что расположены в так называемой "радиотеневой зоне". Для доставки и подачи сигналов цифрового телевидения в указанные 326 сел ОАО "Республиканское производственное объединение радиорелейных магистралей телевидения и радиовещания" будет установлено 211 цифровых автоматических телевизионных ретрансляторов, которые покроют более 227 населенных пунктов", – говорится в сообщении.
Жители оставшихся 99 населенных пунктов, где количество домохозяйств не превышает 100 единиц, для приема соцпакета телеканалов в цифровом формате смогут подключиться к спутнику EUTELSAT с помощью индивидуальных спутниковых приемных устройств (параболическая спутниковая антенна диаметром 90 см и более со спутниковым ресиверов для каждого домохозяйства).
Отметим, что аналоговое вещание в указанных 326 населенных пунктах будет сохранено после 15 мая 2017 года. Аналоговые телевизионные ретрансляторы, обеспечивающие телевещание в данных населенных пунктах, будут отключены только после ввода в эксплуатацию оборудования цифрового телерадиовещания.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум