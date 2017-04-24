Садыра Жапарова оставили под арестом до 28 мая

24 апреля 2017, 19:10 Комментарии

Следствие по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова продлено. Об этом стало известно сегодня, 24 апреля.

Решением Первомайского районного суда Бишкека бывший парламентарий пробудет под стражей в СИЗО-1 до 28 мая.

Напомним, Жапаров обвиняется в угрозе убийством, захвате заложника, хулиганстве, применении насилия представителю власти. Сегодня срок действия следствия закончился, однако следователи попросили продлить расследование данного дела еще на один месяц.