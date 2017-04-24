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В Люберцах неизвестные сбросили кыргызстанца с 13 этажаВ Люберцах неизвестные сбросили кыргызстанца с 13 этажаСадыр Жапаров останется в СИЗО до 28 маяСадыр Жапаров останется в СИЗО до 28 мая

Садыра Жапарова оставили под арестом до 28 мая

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358844_sa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422301-ru.html

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Следствие просит продлить срок заключения под стражей Садыру Жапарову

24 апреля 2017, 19:10       Комментарии

Следствие по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова продлено. Об этом стало известно сегодня, 24 апреля.
Решением Первомайского районного суда Бишкека бывший парламентарий пробудет под стражей в СИЗО-1 до 28 мая.
Напомним, Жапаров обвиняется в угрозе убийством, захвате заложника, хулиганстве, применении насилия представителю власти. Сегодня срок действия следствия закончился, однако следователи попросили продлить расследование данного дела еще на один месяц.

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