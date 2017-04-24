В Люберцах неизвестные сбросили кыргызстанца с 13 этажа

24 апреля 2017, 19:14 Комментарии

В Московской области неизвестные зарезали 50-летнего кыргызстанца Талантбека Султанканова. Об этом сообщил представитель кыргызской диаспоры в Москве Багыт Бапанов.

18 апреля двое парней и одна девушка избили мужчину, нанесли ему 9 ножевых ранений и сбросили с 13 этажа высотки в городе Люберцы. Сейчас тело погибшего находится в морге. Для оплаты услуг морга и и доставки тела на родину вдове погибшего не хватает средств и кыргызская диасора в Москве начала сбор средств.

Все желающие могут помочь, перечислив средства на карточку 4276-3800-5558-9779 (держатель Cалтанат Курманбековна С.).