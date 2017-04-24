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Комитет по социальному блоку ЖК одобрил отчет правительства за 2016 годКомитет по социальному блоку ЖК одобрил отчет правительства за 2016 годСадыра Жапарова оставили под арестом до 28 маяСадыра Жапарова оставили под арестом до 28 мая

В Люберцах неизвестные сбросили кыргызстанца с 13 этажа

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358842_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422300-ru.html

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24 апреля 2017, 19:14       Комментарии

В Московской области неизвестные зарезали 50-летнего кыргызстанца Талантбека Султанканова. Об этом сообщил представитель кыргызской диаспоры в Москве Багыт Бапанов.
18 апреля двое парней и одна девушка избили мужчину, нанесли ему 9 ножевых ранений и сбросили с 13 этажа высотки в городе Люберцы. Сейчас тело погибшего находится в морге. Для оплаты услуг морга и и доставки тела на родину вдове погибшего не хватает средств и кыргызская диасора в Москве начала сбор средств.
Все желающие могут помочь, перечислив средства на карточку 4276-3800-5558-9779 (держатель Cалтанат Курманбековна С.).

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