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Комитет по социальному блоку ЖК одобрил отчет правительства за 2016 год

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358843_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422299-ru.html

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Комитет по соцвопросам признал удовлетворительной работу правительства за 2016 год

24 апреля 2017, 19:16       Комментарии

Комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша заслушал отчет правительства за 2016 год.
На заседании депутаты смогли задать вопросы па различным темам, таким как спорт, медицина, образования, безопасность в дорогах и другие.
После обсуждения различных сфер депутаты одобрили отчет правительства за прошедший год.
В ходе заседания депутат Жанар Акаев и Алмазбек Токторов ("Кыргызстан") отметили, что этот созыв депутатов всегда поддерживает инициативы правительства и назвали шестой созыв самым "послушным".
Помимо этого, парламентарии попросили кабмин также пойти навстречу Жогорку Кенешу и обеспечить реализацию проекта "Безопасный город".
Отметим, сначала отчет правительства одобрила парламентская коалиция большинства, затем партия "Республика - Ата-Журт", последней его заслушала фракция "Ата Мекен" и поставила неудовлетворительную оценку. Затем отчет заслушали в совместном заседании комитетов по бюджету и финансам, а также по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша. Они поставили удовлетворительную оценку.

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