Комитет по социальному блоку ЖК одобрил отчет правительства за 2016 год

24 апреля 2017, 19:16 Комментарии

Комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша заслушал отчет правительства за 2016 год.

На заседании депутаты смогли задать вопросы па различным темам, таким как спорт, медицина, образования, безопасность в дорогах и другие.

После обсуждения различных сфер депутаты одобрили отчет правительства за прошедший год.

В ходе заседания депутат Жанар Акаев и Алмазбек Токторов ("Кыргызстан") отметили, что этот созыв депутатов всегда поддерживает инициативы правительства и назвали шестой созыв самым "послушным".

Помимо этого, парламентарии попросили кабмин также пойти навстречу Жогорку Кенешу и обеспечить реализацию проекта "Безопасный город".

Отметим, сначала отчет правительства одобрила парламентская коалиция большинства, затем партия "Республика - Ата-Журт", последней его заслушала фракция "Ата Мекен" и поставила неудовлетворительную оценку. Затем отчет заслушали в совместном заседании комитетов по бюджету и финансам, а также по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша. Они поставили удовлетворительную оценку.