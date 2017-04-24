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Утверждена Концепция развития сельхозкооперативной системы на 2017-2021 годы

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/utverzhde...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422297-ru.html

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24 апреля 2017, 19:05       Комментарии

Бишкек, 24 апреля /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в целях осуществления государственной политики в формировании и развитии сельскохозяйственной кооперативной системы подписал постановление об утверждении Концепции развития сельскохозяйственной кооперативной системы на 2017-2021 годы. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Концепция предусматривает решение проблем развития сельхозкооперативов и призвана создать необходимые условия для решения финансово-экономических задач, содействовать реализации целей социально-экономического развития республики до 20121 года.
Основной целью Концепции является развитие сельхозкооперативов в стране, направленное на создание благоприятных условий для эффективной деятельности сельхозкооперативов, совершенствование механизма финансово-кредитной поддержки кооперативных форм хозяйствования, организация инфраструктуры села и внедрение элементов кооперативного управления в сельском хозяйстве, развитие системы научного, информационно-консультативного и кадрового обеспечения сельхозкооперативов.
Концепцией предусматривается развитие сельскохозяйственного кооперативного движения в республике в 2 этапа – краткосрочный и среднесрочный периоды. В краткосрочном периоде (2017-2018 годы) предстоит решить комплекс вопросов по стимулированию развития сельхозкооперативов, в среднесрочном периоде (2019-202 годы) предстоит организовать инфраструктуру кооперации в аграрном секторе путем создания устойчивой и стабильно развивающейся сети сельхозкооперативов сфере переработки сельскохозяйственной продукции, обслуживания, кредитования, страхования, снабжения и сбыта.
Необходимо отметить, что основные финансовые ресурсы для реализации Концепции будут складываться из средств инвесторов, кредитов банков, а также средств сельхозкооперативов, финансовых доноров и в рамках государственного проекта "Финансирование сельского хозяйства".

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