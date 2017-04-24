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Можно ли присвоить брошенную машину, или Припаркованные в Бишкеке навсегда

 

Фотографии: sputnik.kg

      

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422296-ru.html

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24 апреля 2017, 18:44       Комментарии

БИШКЕК, 24 апр - Sputnik. В редакцию Sputnik Кыргызстан обратился бишкекчанин с просьбой узнать, какова судьба автомобилей, оставленных хозяевами более трех месяцев назад.
"Можно ли присвоить такую машину? Ведь по сути это бесхозная вещь, которую я нашел на общей территории", - написал читатель.
По словам юриста Марата Сейдылдаева, никто не может присвоить чужое имущество или распоряжаться им, пока хозяин не откажется от права собственности.
"Чтобы признать автомобиль бесхозным, необходимо обратиться с заявлением в суд. Только он может вызвать хозяина и с его подтверждения признать авто бесхозным и передать его третьему лицу. Возможно, автомобиль просто припаркован до лучших времен, поэтому никто без согласия хозяина не может лишить его права собственности", - сказал юрист.
В Управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека отметили, что брошенные на произвол судьбы машины эвакуировать можно лишь в том случае, если они мешают движению.
Если автомобиль не мешает движению, он будет считаться местным ландшафтом, пока хозяин не приедет и не заберет своего "железного коня".
В УПМ подчеркнули, что многие в городе оставляют сломанные машины, так как ждут лучших времен, когда смогут позволить себе оплатить ремонт авто. Либо у них просто нет денег, чтобы оставить машину на платной стоянке.

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