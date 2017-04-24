Среди мусора растет гордость Баткена цветок Айгуль — очевидец

24 апреля 2017, 18:54 Комментарии

БИШКЕК, 24 апр - Sputnik. Цветок Айгуль, являющийся гордостью Баткена, растет среди мусора, написал на своей странице в Facebook посетитель горы Айгуль-Таш Сергей Макаров.

Мужчина выложил в соцсети видео с горы Айгуль-Таш - единственного места в Кыргызстане, где растет этот цветок-эндемик. На кадрах, снятых в прошлый четверг, 20 апреля, видно, что рядом с растением валяются пакеты и пластиковые бутылки.

"На горе есть мусорные баки, но они находятся внизу. Наверху их нет. Многие выкидывают там мусор. Я поговорил с местными охранниками, они ответили, что ничего не могут сделать. Я предложил им установить камеры видеонаблюдения сверху и штрафовать нарушителей, но конечное решение ведь не за ними", - сказал Макаров.

Он добавил, что вместе с местной жительницей убрал часть мусора, но много отходов так и осталось на вершине горы.

© Фото / Сергей МакаровЦветок Айгуль, являющийся гордостью Баткена, растет среди мусора Корреспондент агентства Sputnik Кыргызстан связался с полномочным представителем правительства в Баткенской области Абишем Халмурзаевым. Он признал, что люди мусорят, но сотрудники убирают территорию. По его словам, каждого посетителя горы просят не выбрасывать отходы, выдают мусорные мешки.

"Народ есть народ. Сейчас, в сезон цветения, это место посещает очень много человек. Только вчера их около 5 тысяч было за день. Я согласен, что нужно устанавливать камеры видеонаблюдения, но нам это не позволяет бюджет", - объяснил полпред.

Халмурзаев отметил, что в сезон цветения количество посетителей резко увеличивается. Во вторник, 25 апреля, праздник цветка Айгуль. Ежегодно в это время гору посещают туристы.

Цветок Айгуль является очень редким растением и внесен в Красную книгу Кыргызстана. Это достопримечательность Баткенской области, так как он растет лишь в Кыргызстане и на Туркестанском хребте. Цветет раз в год в апреле. Научное название - рябчик Эдуарда.

Как цветет уникальный цветок Айгуль, смотрите на видео Sputnik Кыргызстан>>