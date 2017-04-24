Садыра Жапарова оставили под стражей до 28 мая

24 апреля 2017, 19:00 Комментарии

БИШКЕК, 24 апр - Sputnik. Первомайский районный суд Бишкека оставил политика Садыра Жапарова под стражей до 28 мая 2017 года в СИЗО-1, сообщила пресс-служба Госкомитета нацбезопасности КР.

Соответствующее решение суд вынес по представлению ГКНБ в понедельник, 24 апреля, в присутствии Жапарова.

Экс-депутату 26 марта предъявили обвинение, решением Первомайского районного суда Бишкека его водворили в СИЗО-1 до окончания следствия.

Садыра Жапарова задержали 25 марта по возвращении в Кыргызстан из-за рубежа. В отношении него возбуждено дело по статьям 227, 341, 113 и 234 "Угроза убийством", "Захват заложника", "Хулиганство", "Применение насилия в отношении представителя власти" Уголовного кодекса КР. Следствие установило, что 7 октября 2013 года во время митинга в Караколе митингующие взяли в заложники главу Иссык-Кульской области. По показаниям свидетелей, организатором того митинга и последующих противоправных действий был Жапаров, он же финансировал акцию протеста, утверждает ГКНБ.