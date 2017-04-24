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Садыра Жапарова оставили под стражей до 28 мая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422294-ru.html

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Следствие просит продлить срок заключения под стражей Садыру Жапарову

24 апреля 2017, 19:00       Комментарии

БИШКЕК, 24 апр - Sputnik. Первомайский районный суд Бишкека оставил политика Садыра Жапарова под стражей до 28 мая 2017 года в СИЗО-1, сообщила пресс-служба Госкомитета нацбезопасности КР.
Соответствующее решение суд вынес по представлению ГКНБ в понедельник, 24 апреля, в присутствии Жапарова.
Экс-депутату 26 марта предъявили обвинение, решением Первомайского районного суда Бишкека его водворили в СИЗО-1 до окончания следствия.
Садыра Жапарова задержали 25 марта по возвращении в Кыргызстан из-за рубежа. В отношении него возбуждено дело по статьям 227, 341, 113 и 234 "Угроза убийством", "Захват заложника", "Хулиганство", "Применение насилия в отношении представителя власти" Уголовного кодекса КР. Следствие установило, что 7 октября 2013 года во время митинга в Караколе митингующие взяли в заложники главу Иссык-Кульской области. По показаниям свидетелей, организатором того митинга и последующих противоправных действий был Жапаров, он же финансировал акцию протеста, утверждает ГКНБ.

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