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В г.Бишкек состоялись первые межмидовские кыргызско-кувейтские консультации

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/v-g.bishk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422291-ru.html

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24 апреля 2017, 18:42       Комментарии

Бишкек, 24 апреля /Кабар/. В г.Бишкек состоялись первые межмидовские кыргызско-кувейтские политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел Кыргызстана Эмиля Кайкиева и Государства Кувейт Али Сулейман Аль-Саидом. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
В ходе консультаций Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, а именно перспективы расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
Был рассмотрен широкий круг вопросов поступательного развития традиционно дружественных кыргызско-кувейтских отношений, включая регулярные политические контакты, в том числе в рамках ООН, ОИС и других международных организаций, дальнейшие шаги по наращиванию деловой кооперации и гуманитарных связей, активизации сотрудничества в энергетической, транспортной и иных областях. Стороны также подробно обсудили вопросы региональной безопасности, а также обменялись мнениями по актуальным международным вопросам, представляющих взаимный интерес.

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