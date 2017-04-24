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Садыра Жапарова оставили под стражей до 28 маяСадыра Жапарова оставили под стражей до 28 маяСреди мусора растет гордость Баткена цветок Айгуль — очевидецСреди мусора растет гордость Баткена цветок Айгуль — очевидец

ГКНБ: Срок содержания С.Жапарову в СИЗО-1 продлен до 28 мая

Источник:
http://kabar.kg/news/gknb-srok...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422289-ru.html

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24 апреля 2017, 18:57       Комментарии

Бишкек, 24 апреля /Кабар/. Срок содержания Садыру Жапарову в СИЗО-1 г.Бишкек продлен до 28 мая, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.
Как отмечается, 25 марта 2017 года С.Жапаров задержан и доставлен в ГКНБ КР в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ст.227, ст.341, ст.113 и ст.234 (угроза убийством, захват заложника, хулиганство, применение насилия представителю власти) УК КР.
26 марта 2017 года С.Жапарову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.30 ч.4 – 227 ч.2 п.1,3, ст.30 ч.4 - ст.341 ч.2, ст.30 ч.4 - ст.113 ч.2 и ст.30 ч.4 - ст.234 ч.3 п.3 УК КР и постановлением Первомайского районного суда г.Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до конца срока следствия.
"24 апреля 2017 года постановлением Первомайского районного суда г.Бишкек срок содержания под стражей в отношении С.Жапарова продлен до 28 мая 2017 года с содержанием в СИЗО-1 г.Бишкек", - говорится в сообщении.

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