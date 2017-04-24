В Кыргызстане 130 тыс. детей-сирот или имеющих только одного родителя

24 апреля 2017, 18:06 Комментарии

6,5% детского населения Кыргызстана являются сиротами или имеют одного родителя. Такие данные озвучены Управлением защиты семьи и детей Минсоцразвития в ходе отчета перед Общественным советом ведомства.

По данным ведомства, в настоящее время в Кыргызстане насчитывается 130 тыс. 229 детей-сирот или имеющих только одного родителя.

"Все дети живут в опекунских семьях. 113 тыс. 944 ребенка получают пенсии по случаю утери кормильца, остальные – ежемесячное социальное пособие. Среди получателей пособий – 1 тыс. 030 являются сиротами. На заседании Общественного совета МТСР КР отмечалось, что главной задачей ведомства является формирование для каждого ребенка семейного окружения", – говорится в сообщении.

За 3 года кыргызстанцы усыновили 3 тыс. 072 ребенка. Еще 3 тыс. 110 детей переданы под опеку. В фостерные семьи размещены с 2014 года 54 ребенка.

"На сегодняшний день в девяти фостерных семьях воспитывается 17 детей, остальные дети воссоединены с семьями или переданы на усыновление", – отметили в пресс-службе.