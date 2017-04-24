Доллар США: 67.4719 (-0.3231) 
Евро: 72.3198 (-0.6886) 
Золото: 40.89 $/гр (-0.31) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Ученые назвали причину утренней усталостиУченые назвали причину утренней усталостиЖизнь родной бабушки внук оценил в 6 тысяч сомов и сотовый телефонЖизнь родной бабушки внук оценил в 6 тысяч сомов и сотовый телефон

В Кыргызстане 130 тыс. детей-сирот или имеющих только одного родителя

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422288-ru.html

Похожие новости

Необходимо провести паспортизацию рек и водоемов Кыргызстана для снижения потопов, - глава МЧС

6,5% детей в Кыргызстане являются сиротами или имеют одного родителя

"Король ринга" — видеоподборка лучших ударов кыргызстанца Физиева

Брюс Ли из Кыргызстана — как 7-летний каратист поразил шоу Галкина

Глава МИД Кыргызстана и замминистра иностранных дел Кувейта обсудили вопросы сотрудничества

24 апреля 2017, 18:06       Комментарии

6,5% детского населения Кыргызстана являются сиротами или имеют одного родителя. Такие данные озвучены Управлением защиты семьи и детей Минсоцразвития в ходе отчета перед Общественным советом ведомства.
По данным ведомства, в настоящее время в Кыргызстане насчитывается 130 тыс. 229 детей-сирот или имеющих только одного родителя.
"Все дети живут в опекунских семьях. 113 тыс. 944 ребенка получают пенсии по случаю утери кормильца, остальные – ежемесячное социальное пособие. Среди получателей пособий – 1 тыс. 030 являются сиротами. На заседании Общественного совета МТСР КР отмечалось, что главной задачей ведомства является формирование для каждого ребенка семейного окружения", – говорится в сообщении.
За 3 года кыргызстанцы усыновили 3 тыс. 072 ребенка. Еще 3 тыс. 110 детей переданы под опеку. В фостерные семьи размещены с 2014 года 54 ребенка.
"На сегодняшний день в девяти фостерных семьях воспитывается 17 детей, остальные дети воссоединены с семьями или переданы на усыновление", – отметили в пресс-службе.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум