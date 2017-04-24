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Ученые назвали причину утренней усталости

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/ucheny...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422287-ru.html

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24 апреля 2017, 18:17       Комментарии

Американские ученые выяснили, что причина чувства усталости кроется в сбое работы биоритмов. По словам российских специалистов, проблемы с сердцем, неправильное питание и даже депрессия могут провоцировать тяжелый подъем по утрам.
Работа природных биоритмов связана с интенсивностью солнечного освещения. Искусственное освещение увеличило время бодрствования современного человека, таким образом, люди стали спать меньше, что привело к сбою в работе биоритмов.
Проблемы с биоритмами повышают уровень мелатонина после пробуждения. Именно он вызывает чувство усталости и несобранности по утрам.
По словам российских экспертов, проблемы с сердцем тоже провоцируют неприятные ощущения по утрам. Они происходят из-за низкого артериального давления, которое, в свою очередь, происходит по вине недостаточности кровообращения.
Проблемы с щитовидной железой могут быть причиной усталости по утрам. Гипотиреоз или недостаток гормонов щитовидной железы порождает чувство вялости и слабости.
Депрессии вызывают проблемы не только со сном, но и с пробуждением. Обычно подъемы страдающего от депрессии человека сопровождаются апатией, грустью, усталостью.
Неправильное питание и изнуряющие диеты способны превратить ваше утро в кошмар. Нехватка витаминов приводит к дисбалансу внутренних веществ, что выражается в аритмии и сбое в работе метаболизма.

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