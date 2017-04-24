День 24 Апреля: Электронное наследие Атамбаева

24 апреля 2017, 18:06 Комментарии

В деле взрыва в санкт-петербургском метро наблюдается поворот, который трудно назвать неожиданным. Информационное агентство РБК сообщило в пятницу, 21 апреля, что главврач частной клиники "Хосият" в Оше Зина Каримова и лечащий врач Санжарбек Тохташев подписали письмо, согласно которому подозреваемый Акрам Азимов был вывезен сотрудниками ГКНБ из клиники днем 13 апреля.

Об этом же письме 20 апреля написало информационное агентство "Интерфакс". Днем ранее это же агентство со ссылкой на источники написало, что Акрам Азимов был депортирован из Оша в Россию. "Акрам Азимов был задержан в Оше (город на юге Киргизии) и депортирован в РФ", - цитирует агентство свой источник.

19 апреля на просьбу АКИpress прокомментировать факт депортации А.Азимова в России ГКНБ ответил отказом.

В этот же день, 19 апреля, телеканал Russia Today показал кадры оперативной съемки задержания Акрама Азимова на автобусной остановке в поселке Московский, рядом с аэропортом Внуково. Во время обыска в его набедренной сумке оперативники нашли ручную гранату РГД-5.

До этого, 17 апреля, в Одинцовском районе Московской области был задержан его брат Аброр Азимов. Следователь и адвокат Азимова перед судом заявили, что он полностью признал участие в подготовке теракта. Однако в Басманном суде Аброр Азимов не признал свою вину и сказал, что он получал команды от неизвестного лица и не знал, что участвует в организации преступления.

Дело мог бы прояснить ГКНБ, например, опровергнуть факт задержания и депортации А.Азимова в Россию или же пояснить, как задержанный сотрудниками ГКНБ А.Азимов 13 апреля в Оше оказался на свободе в Москве с ручной гранатой в сумке.

Явные нестыковки между официальной информацией российских спецслужб и информацией в российских СМИ показывает, что кто-то говорит неправду. Или ошские врачи перепутали Акрама Азимова с кем-то, или целенаправленно ввели в заблуждение российских журналистов. Другая версия: после депортации российские силовые структуры разыграли спектакль с задержанием в Москве...

Правительство утвердило образец карты паспорта гражданина Кыргызстана - ID-карты образца 2017 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 3 апреля. Уже с 1 мая Государственная регистрационная служба начнет прием документов на изготовление идентификационной карты - паспорта гражданина КР образца 2017 года (ID-карта).

К этому событию правительство шло несколько лет в рамках организации честных выборов. Новая ID-карта является ни чем иным, как биометрическим паспортом, степень защиты которой гораздо выше. Но самое главное - это его функциональные возможности. Так, в биометрическом паспорте будет электронный чип, в котором будут помещены отпечатки пальцев и цифровая подпись. Другими словами, паспорт станет ключами каждого гражданина к электронным услугам, а это в свою очередь станет фундаментом для электронного правительства.

Первоначально в биопаспорт планировалось также включить водительские права, медицинскую карту и даже банковский счет. Но это придется внедрить позже, когда будут технически готовы соответствующие государственные органы, ведь электронный чип можно наращивать новыми функциями.

Большой проект был внедрен на деньги доноров - корейцы дали $7,460 млн, европейское сообщество почти 2 млн евро, японцы выделили $5,5 млн. Предполагается, что биопаспорт будет стоить чуть меньше нынешней ID-карты. В общем, биопаспорт вместе с отпечатками пальцев вполне реально претендует стать электронным наследием президента Атамбаева...