В Республиканском учебном центре МВД состоялось мероприятие по выпуску 100 курсантов

24 апреля 2017, 17:48 Комментарии

В Республиканском учебном центре МВД 24 апреля состоялось мероприятие по выпуску курсантов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

В своей речи заместитель министра Суйунбек Омурзаков отметил правильность выбора профессии выпускниками, их долге и верности перед отечеством и присяге, также он отметил, что история создания РУЦ МВД уходит корнями в далекий 1925 год и таким образом Центр является, одним из старейших учебных заведений республики.

"Перед нами стоит ответственная задача защитить граждан Кыргызской Республики от страшной угрозы и ответить на дерзкий вызов бандитов. Каждый из вас является защитником своей Родины и своего народа. Это большая ответственность, тяжелый труд, но и большая честь. Именно на молодых специалистов возлагается большая ответственность - глубокими и прочными знаниями, добросовестным трудом и безупречной службой способствовать повышению профессионального уровня сотрудников органов внутренних дел. Наши прямые обязанности - сохранять общественную безопасность на территории Кыргызстана", - сказал С.Омурзаков, обращаясь к выпускникам РУЦ МВД.

По информации ГУВД, роль филиала в деле подготовки кадров младшего начальствующего состава для ОВД страны особенно велика. Учебная программа, которую освоили слушатели Учебного центра, включала в себя изучение основ конституционного и уголовного права, основ уголовного процесса и криминалистики, а также безопасности жизнедеятельности. Правоохранители изучили базовые приемы оказания первой медицинской помощи, правила и особенности использования специальной техники и средств связи, а также получили необходимые для несения службы по защите интересов граждан республики навыки огневой, тактико-специальной и физической подготовки. В этом году курсы первоначальной подготовки окончили 100 правоохранителя.

Так, по направлению выпускники отправятся служить в службах патрульной милиции, государственной специализированной службы охраны, полка специального назначения милиции УВД Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской, Чуйской областей и ГУВД Бишкека.

В мероприятии приняли участие начальник РУЦ МВД Талант Акматов, генерал-майор в отставке Тилек Асаналиев, председатель Совета Ветеранов МВД Султанбек Жоошбаев, ветераны и приглашенные гости.