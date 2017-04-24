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Россия планирует разом простить весь долг в $240 млн — Минфин КР

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422283-ru.html

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Россия готова списать Кыргызстану долг $240 миллионов

24 апреля 2017, 17:44       Комментарии

БИШКЕК, 24 апр - Sputnik. Идет работа над соглашением о полном списании государственного долга Кыргызстана перед Россией, который составляет 240 миллионов долларов, сообщил Sputnik Кыргызстан начальник Управления государственного долга Министерства финансов КР Бакыт Сыдыков.
По его словам, ранее Россия и Кыргызстан договорились списать долг в размере 300 миллионов долларов в течение 10 лет (ежегодно по 30 миллионов). За два года было списано 60 миллионов, размер задолженности составил 240 миллионов долларов.
"Стороны решили пересмотреть механизм погашения долга - вместо ежегодного списания отрабатывается договоренность о единовременном. Таким образом, ожидается, что вся задолженность будет равна нулю", - сообщил Сыдыков.
Он добавил, что пока нельзя сказать о приблизительных сроках, когда соглашение будет подписано и долг аннулируют.
На 28 февраля 2017 года размер внешнего госдолга составлял 3,8 миллиарда долларов.

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