Россия планирует разом простить весь долг в $240 млн — Минфин КР

24 апреля 2017, 17:44 Комментарии

БИШКЕК, 24 апр - Sputnik. Идет работа над соглашением о полном списании государственного долга Кыргызстана перед Россией, который составляет 240 миллионов долларов, сообщил Sputnik Кыргызстан начальник Управления государственного долга Министерства финансов КР Бакыт Сыдыков.

По его словам, ранее Россия и Кыргызстан договорились списать долг в размере 300 миллионов долларов в течение 10 лет (ежегодно по 30 миллионов). За два года было списано 60 миллионов, размер задолженности составил 240 миллионов долларов.

"Стороны решили пересмотреть механизм погашения долга - вместо ежегодного списания отрабатывается договоренность о единовременном. Таким образом, ожидается, что вся задолженность будет равна нулю", - сообщил Сыдыков.

Он добавил, что пока нельзя сказать о приблизительных сроках, когда соглашение будет подписано и долг аннулируют.

На 28 февраля 2017 года размер внешнего госдолга составлял 3,8 миллиарда долларов.