"Кидали" своих — МВД заподозрило двух пакистанцев в мошенничестве

24 апреля 2017, 17:52 Комментарии

БИШКЕК, 24 апр - Sputnik. Сотрудниками 10-го Главного управления МВД выявлена группа лиц, подозреваемая в организации канала нелегальной миграции иностранных граждан в Кыргызстан, сообщила пресс-служба министерства.

По данным милиции, подозреваемыми являются граждане Пакистана - некие Абдуллах и Васем.

"Они предлагали по Интернету поддельные приглашения для поступления в вузы Кыргызстана. Далее путем обмана подозреваемые отбирали деньги у граждан Индии и Пакистана", - отметили в МВД.

Причиненный ущерб, только по предварительным данным, более 6 600 долларов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 204-1 "Организация незаконной миграции" и 166 часть 2 "Мошенничество" Уголовного кодекса КР.

Подозреваемые задержаны. Они временно проживали в Бишкеке, нигде не работают и не учатся. Один из них представлялся руководителем ОсОО, якобы зарегистрированного в Кыргызстане.

Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Идет следствие.