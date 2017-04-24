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"Кидали" своих — МВД заподозрило двух пакистанцев в мошенничестве

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422282-ru.html

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В Кыргызстан доставили гражданина Германии, подозреваемого в мошенничестве

24 апреля 2017, 17:52       Комментарии

БИШКЕК, 24 апр - Sputnik. Сотрудниками 10-го Главного управления МВД выявлена группа лиц, подозреваемая в организации канала нелегальной миграции иностранных граждан в Кыргызстан, сообщила пресс-служба министерства.
По данным милиции, подозреваемыми являются граждане Пакистана - некие Абдуллах и Васем.
"Они предлагали по Интернету поддельные приглашения для поступления в вузы Кыргызстана. Далее путем обмана подозреваемые отбирали деньги у граждан Индии и Пакистана", - отметили в МВД.
Причиненный ущерб, только по предварительным данным, более 6 600 долларов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 204-1 "Организация незаконной миграции" и 166 часть 2 "Мошенничество" Уголовного кодекса КР.
Подозреваемые задержаны. Они временно проживали в Бишкеке, нигде не работают и не учатся. Один из них представлялся руководителем ОсОО, якобы зарегистрированного в Кыргызстане.
Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Идет следствие.

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