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Впервые опубликованы настоящие фотографии iPhone 8

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/vpervy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422281-ru.html

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24 апреля 2017, 17:42       Комментарии

Блогер Бенджамин Гескин (Benjamin Geskin‏) из Латвии опубликовал на своей странице в Twitter реальные фотографии макетов iPhone 8. По словам инсайдера, модели прислал ему друг, который получил их на заводе Foxconn, пишет 9to5mac, пишет Лента.ру.
Как утверждает Гескин, на фотографиях изображены не рабочие прототипы, а созданные на предприятии макеты смартфонов для отработки производства роботизированными станками.
На одних снимках смартфон имеет полностью металлический корпус, когда как на других задняя крышка стеклянная, как у iPhone 4. По словам Гескина, смартфон получит безрамочный дисплей.
На задней крышке находится прорезь под обновленную двойную камеру с вертикальной ориентацией модулей. Судя по слухам, такое изменение необходимо для записи VR-контента.
Помимо этого, опубликованные фотографии опровергают информацию о том, что смартфон получил сканер отпечатков пальцев на задней крышке. Вместо этого Apple может встроить TouchID в экран либо использовать другие механизмы биометрической аутентификации наподобие сканера радужки глаз.
Новый iPhone будет представлен осенью 2017 года на ежегодной презентации Apple. По слухам, смартфон получит 5,8-дюймовый OLED-дисплей с плотностью пикселей более 521 ppi.
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