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В каких районах Бишкека и Чуйской области 25 апреля отключат электричество

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/v-kaki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422280-ru.html

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Бишкек цветущий — красота апрельской столицы

24 апреля 2017, 17:53       Комментарии

25 апреля в Бишкеке и Чуйской области возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 9:00 до 18:00:
– улицы Орозбекова, Тоголока Молдо, Саадаева, переулок Хайдарканский;
– село Орто-Сай (улицы Курманалиева, Балык Кумара, Карбоз уулу, переулок Западный);
– улицы Кольбаева, Ахунбаева, Шукурова, переулки Койташский, Каджисайский, мкр. "Восток-5", №12, квадрат, ограниченный улицами Тоголока Молдо, Махатмы Ганди, Саадаева, БЧК;
– жилмассивы "Мурас-Ордо", "Тынчтык", "Ак-Босого";
С 9:00 до 13:00:
– микрорайон "Восток-5", №№3, 4, 7-14, улица Боконбаева, №№34, 36, 61.
С 13:00 до 17:00:
– улицы Чокоморова, №№ 1, 3, 5, 7, Гоголя №№ 3, 6, 8, Ибраимова, №№ 33А, 35, 37, Малиновая, Федерова, переулок Мирный.
С 9:30 до 17:00:
– микрорайон "Достук", №5/9, улицы Воркутинская, Курчатова.
С 9:00 до 12:00:
– улицы Чимкентская, Рыскулова, Пушкина, Чуй, Павлова, Краснознаменная, Ахунбаева, переулок Краснофлотский;
– жилмассив "Арча-Бешик" (улицы Эр-Тайлак, Камбар-Ата, Чортекова, Алты-Тутун).
В Чуйской области с 9:00 до 17:00:
– села Озерное, Мраморное, Ленинское (улицы Восточная, Виноградная, Алма-Атинская, Набережная, Чайная, средняя школа, детский сад), Сокулук (район птицефабрики, улицы 60 лет Киргизии, Фрунзе, Жаналык), Военно-Антоновка (улицы Школьная, Фрунзе, Пионерская), Ак-Суу (поселок Кирпичный), Крупское.
С 8:30 до 17:00:
– село Ставрополовка.
С 8:00 до 17:00:
– села Новониколаевка, Петропавловка.
С 9:00 до 18:00:
– села Панфиловское (улицы Центральная, Школьная, Ставропольская, Новая), Чорголу.

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