В каких районах Бишкека и Чуйской области 25 апреля отключат электричество

24 апреля 2017, 17:53 Комментарии

25 апреля в Бишкеке и Чуйской области возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 9:00 до 18:00:

– улицы Орозбекова, Тоголока Молдо, Саадаева, переулок Хайдарканский;

– село Орто-Сай (улицы Курманалиева, Балык Кумара, Карбоз уулу, переулок Западный);

– улицы Кольбаева, Ахунбаева, Шукурова, переулки Койташский, Каджисайский, мкр. "Восток-5", №12, квадрат, ограниченный улицами Тоголока Молдо, Махатмы Ганди, Саадаева, БЧК;

– жилмассивы "Мурас-Ордо", "Тынчтык", "Ак-Босого";

С 9:00 до 13:00:

– микрорайон "Восток-5", №№3, 4, 7-14, улица Боконбаева, №№34, 36, 61.

С 13:00 до 17:00:

– улицы Чокоморова, №№ 1, 3, 5, 7, Гоголя №№ 3, 6, 8, Ибраимова, №№ 33А, 35, 37, Малиновая, Федерова, переулок Мирный.

С 9:30 до 17:00:

– микрорайон "Достук", №5/9, улицы Воркутинская, Курчатова.

С 9:00 до 12:00:

– улицы Чимкентская, Рыскулова, Пушкина, Чуй, Павлова, Краснознаменная, Ахунбаева, переулок Краснофлотский;

– жилмассив "Арча-Бешик" (улицы Эр-Тайлак, Камбар-Ата, Чортекова, Алты-Тутун).

В Чуйской области с 9:00 до 17:00:

– села Озерное, Мраморное, Ленинское (улицы Восточная, Виноградная, Алма-Атинская, Набережная, Чайная, средняя школа, детский сад), Сокулук (район птицефабрики, улицы 60 лет Киргизии, Фрунзе, Жаналык), Военно-Антоновка (улицы Школьная, Фрунзе, Пионерская), Ак-Суу (поселок Кирпичный), Крупское.

С 8:30 до 17:00:

– село Ставрополовка.

С 8:00 до 17:00:

– села Новониколаевка, Петропавловка.

С 9:00 до 18:00:

– села Панфиловское (улицы Центральная, Школьная, Ставропольская, Новая), Чорголу.