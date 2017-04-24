В Кыргызстане полным ходом идет весенняя призывная кампания

24 апреля 2017, 17:37 Комментарии

Вице-премьер-министр Жениш Разаков сегодня, 24 апреля, внепланово посетил республиканский сборный пункт Государственного комитета по делам обороны (ГКДО) и ознакомился с ходом организации весеннего призыва в Вооруженные силы страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

На момент проверки в призывном пункте находились 50 человек, подавляющее большинство которых идут на службу в части и подразделения Государственной службы исполнения наказаний при ПКР.

Председатель республиканской призывной комиссии полковник Арстан Керималиев представил информацию о ходе весенней призывной кампании, порядке выполнения нарядов на призыв в Вооруженные силы и другие воинские формирования, о предъявляемых требованиях к гражданам, призываемым на срочную службу, и о порядке их отбора и отправки в воинские части.

Разаков также осмотрел казарменное помещение и территории республиканского сборного пункта.

По итогам ознакомления должностным лицам ГКДО поручено улучшить бытовые условия призывников и усилить контроль за качеством призывного контингента.