Испытания первой в мире вакцины от малярии начнутся в 2018 году

24 апреля 2017, 17:49 Комментарии

Всемирная организация здравоохранения объявила о начале практических испытаний первой в мире официально одобренной вакцины против малярии. Пилотный проект стартует с 2018 года в трех странах - Гане, Кении и Малави, сообщает Би-би-си.

Вакцина, известная под названиями RTS,S и "Москирикс", обучает иммунную систему атаковать паразитирующие микроорганизмы, передающиеся человеку при укусах комаров и вызывающие смертельно опасное заболевание.

Ежегодно от малярии в мире гибнут сотни тысяч человек. ВОЗ заявляет, что вакцина, разработанная британской фармацевтической компанией GlaxoSmithKline (GSK), может спасти десятки тысяч жизней.

Антималярийную прививку нужно делать четыре раза - первые три дозы в течение трех месяцев, а четвертую - спустя полгода. Без четвертой, решающей дозы эффективность действия вакцины сильно снижается.

Такой режим поддерживался в условиях клинических испытаний, но сложно сказать, удастся ли строго следовать программе вакцинации в беднейших странах мира, где доступ к медицинскому обслуживанию ограничен.

Именно поэтому ВОЗ запускает пилотные проекты в трех африканских странах. По его результатам будут также сделаны выводы о безопасности и эффективности новой вакцины.

Региональный директор ВОЗ по странам Африки доктор Матшидисо Моэти назвал начало испытаний антималярийной вакцины отличной новостью.

"Информация, которую мы получим в рамках пилотной программы, поможет нам принять решение о более широком использовании этой вакцины. В сочетании с имеющимися средствами борьбы с малярией такая вакцина способна спасти десятки тысяч жизней в Африке", - заявил он.

Вакцинации будут подвергнуты более 750 тысяч детей в возрасте от пяти до 17 месяцев.

Клинические испытания в этой возрастной группе показали наихудшие результаты - лишь в четырех из десяти случаев вакцина действительно смогла предотвратить заболевание малярией.

В Гане, Кении и Малави уже действуют государственные программы по борьбе с малярией - например, там широко практикуется использование специальных антимоскитных сеток, - но это мало помогает.

Каждая из этих трех стран будет сама решать, где и как проводить программу вакцинации, но, скорее всего, приоритет будет отдан районам с повышенным риском заражения.

Несмотря на значительный прогресс в лечении и профилактике малярии, ежегодно в мире диагностируется 212 миллионов новых случаев заболевания, из них 429 тысяч приводят к летальному исходу.

Больше всех страдает население бедных стран Африки, большинство умерших от малярии - дети.