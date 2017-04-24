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Пресс-центр "ВБ": О Национальной стратегии устойчивого развития КР

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358782_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422277-ru.html

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24 апреля 2017, 17:56       Комментарии

Завтра, 25 апреля, в 11.00 в пресс-центре "ВБ" состоится пресс-конференция о Национальной стратегии устойчивого развития КР на 2013-2017 годы.
Активисты сделают обращение к президенту о необходимости принять меры по привлечению к ответственности руководителей министерств и ведомств КР за некачественную работу в рамках НСУР.
Участники:
<li>Шаршембаев Кубанычбек - председатель ОО "АКОС" </li><li> Дуйшеев Кубанычбек - председатель ОО "Кыргыз Чоролору".</li>
Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").
Справки по телефону: (0312) 48-61-02.

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