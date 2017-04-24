Пресс-центр "ВБ": О Национальной стратегии устойчивого развития КР

24 апреля 2017, 17:56 Комментарии

Завтра, 25 апреля, в 11.00 в пресс-центре "ВБ" состоится пресс-конференция о Национальной стратегии устойчивого развития КР на 2013-2017 годы.

Активисты сделают обращение к президенту о необходимости принять меры по привлечению к ответственности руководителей министерств и ведомств КР за некачественную работу в рамках НСУР.

Участники:

<li>Шаршембаев Кубанычбек - председатель ОО "АКОС" </li><li> Дуйшеев Кубанычбек - председатель ОО "Кыргыз Чоролору".</li>

Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").

Справки по телефону: (0312) 48-61-02.