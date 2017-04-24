Жизнь родной бабушки внук оценил в 6 тысяч сомов и сотовый телефон

24 апреля 2017, 18:01 Комментарии

В минувшие выходные в одной из квартир Бишкека был обнаружен труп 79-летней женщины с признаками насильственной смерти. На теле были множественные колото-резаные раны. Об этом сообщают в МВД Кыргызстана.

В материалах дела указано, что 22 апреля примерно в 10.41 сын убитой женщины, гражданин Р.В., обнаружил свою мать мертвой в квартире, о чем сообщил в милицию. На месте преступления нашли записку, в которой он узнал почерк ее внука. Однако молодого человека в квартире не было.

Позднее в микрорайоне Восток-5 был задержан 17-летний подозреваемый Р.Т., который признался, что за несколько дней до преступления вместе со своим другом планировал украсть деньги у бабушки. Задержанные вошли в квартиру и убили пенсионерку, пока она спала.

"Они забрали 6 тысяч сомов, два сотовых телефона и другие компьютерные принадлежности. Позднее, в ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены и задержаны еще двое молодых людей - ими оказались 18-летние Ш.Р. и И.Д., проживающие в столице", - сообщили в ГУВД Бишкека.

В настоящий момент проводятся следственные мероприятия. Назначен ряд судебных экспертиз.