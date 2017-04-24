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Жизнь родной бабушки внук оценил в 6 тысяч сомов и сотовый телефон

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358841_ji...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422276-ru.html

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24 апреля 2017, 18:01       Комментарии

В минувшие выходные в одной из квартир Бишкека был обнаружен труп 79-летней женщины с признаками насильственной смерти. На теле были множественные колото-резаные раны. Об этом сообщают в МВД Кыргызстана.
В материалах дела указано, что 22 апреля примерно в 10.41 сын убитой женщины, гражданин Р.В., обнаружил свою мать мертвой в квартире, о чем сообщил в милицию. На месте преступления нашли записку, в которой он узнал почерк ее внука. Однако молодого человека в квартире не было.
Позднее в микрорайоне Восток-5 был задержан 17-летний подозреваемый Р.Т., который признался, что за несколько дней до преступления вместе со своим другом планировал украсть деньги у бабушки. Задержанные вошли в квартиру и убили пенсионерку, пока она спала.
"Они забрали 6 тысяч сомов, два сотовых телефона и другие компьютерные принадлежности. Позднее, в ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены и задержаны еще двое молодых людей - ими оказались 18-летние Ш.Р. и И.Д., проживающие в столице", - сообщили в ГУВД Бишкека.
В настоящий момент проводятся следственные мероприятия. Назначен ряд судебных экспертиз.

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