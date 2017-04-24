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Глава Пентагона прибыл в Афганистан с необъявленным визитом

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/glava-pen...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422275-ru.html

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Спецпредставитель Евросоюза по Центральной Азии П.Буриан прибыл в Кыргызстан

24 апреля 2017, 17:34       Комментарии

Бишкек, 24 апреля /Кабар/. Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Афганистан с необъявленным визитом. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает Reuters.
Глава Пентагона планирует провести переговоры с должностными лицами и представителями американского командования.
Как отмечает агентство, визит Мэттиса совпал с отставкой главы Минобороны Афганистана Абдуллы Хана Хабиби и начальника штаба сухопутных войск Кадама Шаха Шахима. 24 апреля они решили покинуть свои посты после нападения талибов на военную базу.
В пятницу, 21 апреля, переодетые в афганскую военную форму боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) ворвались на территорию армейской базы возле города Мазари-Шариф. Сначала смертник активировал взрывное устройство у ворот, затем экстремисты въехали на территорию части на двух пикапах.
По словам представителя Центрального командования США Джона Томаса, целью атаки стали мечеть и столовая, где находились афганские военные и, вероятно, гражданские лица, работавшие на базе. В результате погибли по меньшей мере 140 человек.
Источник Lenta.ru

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