Премьер С.Жээнбеков представит отчет о работе правительства профильному комитету ЖК

24 апреля 2017, 17:40 Комментарии

Бишкек, 24 апреля /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков завтра, 25 апреля, представит отчет о работе Правительства КР за 2016 год Комитету по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Согласно статье 85 Конституции КР, Премьер-министр ежегодно представляет в Жогорку Кенеш отчет о работе Правительства страны. В соответствии со статьей 12 конституционного Закона "О Правительстве КР" Премьер-министр ежегодно не позднее 15 мая представляет в Жогорку Кенеш отчет о работе Правительства за предыдущий год, в рамках утвержденной парламентом программы Правительства.

Отчет Премьер-министра о работе Правительства КР за 2016 год пройдет обсуждение во фракциях и комитетах парламента, после чего будет вынесен на заседание Жогорку Кенеша.

Ранее Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков представил отчет о деятельности Правительства Кыргызской Республики за 2016 год коалиции фракций парламентского большинства и фракции Республика-Ата Журт", которые одобрили отчет Премьер-министра, признав его удовлетворительным.

Отметим, что отчет Премьер-министра о деятельности Правительства подготовлен по новому формату, утвержденному парламентом страны.