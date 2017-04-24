Доллар США: 67.4719 (-0.3231) 
Евро: 72.3198 (-0.6886) 
Золото: 40.89 $/гр (-0.31) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Фото — Вице-премьер проверил ход весеннего призыва в армиюФото — Вице-премьер проверил ход весеннего призыва в армиюПравительство выделит еще 1 млрд сомов на финансирование ипотечного кредитованияПравительство выделит еще 1 млрд сомов на финансирование ипотечного кредитования

Жильцы дома около цирка посыпали мукой и облили водой судоисполнителей и милицию (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

                 

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422273-ru.html

Похожие новости

Милиция просит граждан помочь опознать тела троих мужчин (осторожно, фото!)

Некоторые жильцы дома около цирка, которых ранее выселили, вернулись в свои комнаты

Премьер раскритиковал деятельность Госорганизации по страхованию жилья от ЧС

Совещание по предупреждению и ликвидации ЧС, развитию страхования жилья от чрезвычайных ситуаций

Девушка совершила наезд на пешехода и уехала в кино — патрульная милиция

24 апреля 2017, 17:14       Комментарии

Жильцы дома, расположенного по улице Жумабека около цирка, посыпали мукой, облили водой судебных исполнителей и сотрудников милиции, которые пришли их выселять.
Со слов одного из судоисполнителей, когда они стояли возле входа в дом, его повалили на землю, и он ударился головой об асфальт.
"Это был какой-то парень 20-22 лет, он представился как родственник жильцов. Жильцы дома меня также облили водой и посыпали мукой. Возле входа мы простояли примерно полчаса, прежде чем зашли в дом", - сказал он.
Под муку с водой попали также сотрудники милиции, некотором из них порвали погоны.
В свою очередь одна из жительниц дома сообщила, что от действий судоисполнителей у нее болит ребро и поднялось давление.
"Это дети обливали их водой и сыпали муку, они просто играли. Как взрослые могли бы кидать муку, нельзя этого делать", - сказала она.
Судоисполнитель сообщил, что 21 апреля из дома выселились 5 жильцов, трое из которых добровольно: "Но они обратно зашли, это незаконно. Они препятствовали нашей работе. В течение этих двух дней они могли спокойно выселиться, чего сделано не было".
Ранее со слов жителей сообщалось, что их хотят выселить из дома, так как здание находится на балансе цирка. При этом, как они отметили, нет решения Верховного суда.
Судоисполнители в свою очередь сообщали, что они выполняют решение Свердловского суда. "Им ранее давался срок освободить дом до 31 марта. Но сейчас жильцы просят оставить их в доме до 25 мая, пока не закончится учебный год у детей", - сказали они.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум