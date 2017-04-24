Жильцы дома около цирка посыпали мукой и облили водой судоисполнителей и милицию (фото)

24 апреля 2017, 17:14 Комментарии

Жильцы дома, расположенного по улице Жумабека около цирка, посыпали мукой, облили водой судебных исполнителей и сотрудников милиции, которые пришли их выселять.

Со слов одного из судоисполнителей, когда они стояли возле входа в дом, его повалили на землю, и он ударился головой об асфальт.

"Это был какой-то парень 20-22 лет, он представился как родственник жильцов. Жильцы дома меня также облили водой и посыпали мукой. Возле входа мы простояли примерно полчаса, прежде чем зашли в дом", - сказал он.

Под муку с водой попали также сотрудники милиции, некотором из них порвали погоны.

В свою очередь одна из жительниц дома сообщила, что от действий судоисполнителей у нее болит ребро и поднялось давление.

"Это дети обливали их водой и сыпали муку, они просто играли. Как взрослые могли бы кидать муку, нельзя этого делать", - сказала она.

Судоисполнитель сообщил, что 21 апреля из дома выселились 5 жильцов, трое из которых добровольно: "Но они обратно зашли, это незаконно. Они препятствовали нашей работе. В течение этих двух дней они могли спокойно выселиться, чего сделано не было".

Ранее со слов жителей сообщалось, что их хотят выселить из дома, так как здание находится на балансе цирка. При этом, как они отметили, нет решения Верховного суда.

Судоисполнители в свою очередь сообщали, что они выполняют решение Свердловского суда. "Им ранее давался срок освободить дом до 31 марта. Но сейчас жильцы просят оставить их в доме до 25 мая, пока не закончится учебный год у детей", - сказали они.