Фото — Вице-премьер проверил ход весеннего призыва в армию

24 апреля 2017, 17:16 Комментарии

Вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков 24 апреля внепланово посетил республиканский сборный пункт Государственного комитета по делам обороны (ГКДО) и ознакомился с ходом организации весеннего призыва в Вооруженные силы КР.

Как сообщили в пресс-службе правительства, Ж.Разаков провел беседу с призывниками, проходившими контрольный медицинский осмотр перед отправкой в воинские части.

На момент проверки в призывном пункте находились 50 человек, подавляющее большинство которых идут на службу в части и подразделения Государственной службы исполнения наказаний.

Должностные лица ГКДО проинформировали вице-премьер-министра, что почти все призывники идут на военную службу с большим желанием служить. Они также сообщили, что в последнее время практически отсутствуют лица самовольно оставляющие воинские части.

Кроме того, вице-премьер-министр Ж.Разаков провел беседу с членами республиканской призывной комиссии и медицинским персоналом.

Председатель республиканской призывной комиссии, полковник Арстан Керималиев представил информацию о ходе весенней призывной кампании, порядке выполнения нарядов на призыв в Вооруженные силы и другие воинские формирования, о предъявляемых требованиях к гражданам призываемых на срочную службу и о порядке их отбора и отправки в воинские части.

Ж.Разаков также осмотрел казарменное помещение и территории республиканского сборного пункта.

По итогам ознакомления, должностным лицам ГКДО поручено улучшить бытовые условия призывников и усилить контроль за качеством призывного контингента.