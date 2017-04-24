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Правительство выделит еще 1 млрд сомов на финансирование ипотечного кредитования

Источник:
http://knews.kg/2017/04/pravit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422271-ru.html

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Два комитета Жогорку Кенеша одобрили отчет правительства за 2016 год

24 апреля 2017, 17:09       Комментарии

Комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению рассматривает отчет правительства по итогам работы за 2016 год.
Депутаты подняли вопрос реализации проекта государственного ипотечного кредитования населения.
Представители Минэкономики отметили, что на сегодня ГИК выдало 1039 кредитов на общую сумму 1,2 млрд сомов. Еженедельно число получивших кредит увеличивается приблизительно на 10 заемщиков.
По словам министра финансов Адылбека Касымалиева, сегодня решился вопрос о выделении дополнительных средств на финансирование данной программы.
"Будет выделено 1 млрд сомов. Профильный комитет уже одобрил", – сообщил министр.
Отметим, по информации ГИК вопрос о расширении доступа к ипотеке работников других структур, в том числе коммерческих предприятий, будет решен после получения инвестиций от Немецкого банка развития, с которым ведутся переговоры. Переговоры находятся на стадии завершения, в ближайшее время ожидается подписание договора о представлении 11 млн евро.

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