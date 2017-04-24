Комитет по соцвопросам признал работу правительства удовлетворительной

24 апреля 2017, 17:20 Комментарии

Комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению рассмотрел отчет правительства по итогам работы за 2016 год.

Депутаты поднимали вопросы безопасности на дорога, проблемы в сфере образования, культуры и науки.

Также Жанар Акаев и Алмазбек Токторов ("Кыргызстан") отметили, что парламент этого созыва всегда поддерживает инициативы правительства, и попросили также пойти навстречу парламенту в решении некоторых вопросов. В частности речь шла о реализации проекта "Безопасный город".

"Один бог знает, когда еще будет такой спокойный парламент", – отметил Жанар Акаев, обращаясь к представителям кабмина.

По окончанию обсуждений, комитет признал работу правительства за 2016 год удовлетворительной.