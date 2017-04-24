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Комитет по соцвопросам признал работу правительства удовлетворительной

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/komite...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422270-ru.html

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В Намангане состоялась встреча рабочих групп КР и РУз по приграничным вопросам

24 апреля 2017, 17:20       Комментарии

Комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению рассмотрел отчет правительства по итогам работы за 2016 год.
Депутаты поднимали вопросы безопасности на дорога, проблемы в сфере образования, культуры и науки.
Также Жанар Акаев и Алмазбек Токторов ("Кыргызстан") отметили, что парламент этого созыва всегда поддерживает инициативы правительства, и попросили также пойти навстречу парламенту в решении некоторых вопросов. В частности речь шла о реализации проекта "Безопасный город".
"Один бог знает, когда еще будет такой спокойный парламент", – отметил Жанар Акаев, обращаясь к представителям кабмина.
По окончанию обсуждений, комитет признал работу правительства за 2016 год удовлетворительной.

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