Доллар США: 67.4719 (-0.3231) 
Евро: 72.3198 (-0.6886) 
Золото: 40.89 $/гр (-0.31) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Глава Пентагона прибыл в Афганистан с необъявленным визитомГлава Пентагона прибыл в Афганистан с необъявленным визитомСегодня: когда выбирать президента, доллар ниже 67, завтра +30Сегодня: когда выбирать президента, доллар ниже 67, завтра +30

Адилет Иманкариев: Как научиться петь по Youtube и стать солистом популярной группы

Источник:
http://knews.kg/2017/04/adilet...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422269-ru.html

Похожие новости

Рабочие группы Кыргызстана и Узбекистана по приграничным вопросам проведут следующую встречу в КР

В Намангане состоялась встреча рабочих групп КР и РУз по приграничным вопросам

Состав Координационной группы по подготовке проекта долгосрочной стратегии развития до 2040 года (список)

Президент образовал координационную группу по подготовке проекта долгосрочной стратегии развития до 2040 года (состав)

Образована Координационная группа по подготовке проекта долгосрочной стратегии развития КР до 2040 года

24 апреля 2017, 17:31       Комментарии

Проучившись полгода в музыкальном училище имени Куренкеева на классе гитары бишкекский музыкант Адилет Иманкариев, бросил учебу и решил самостоятельно работать, учиться петь и играть на инструментах. Такое необычное решение помогло ему сохранить свою индивидуальность, а мастерство Адилет нарабатывал по видеоурокам в Youtube.
Недавно ему предложили стать солистом популярной столичной группы "Соленные орешки". Музыкант поделился с редакцией K-News своим опытом, а также рассказал о планах возрождения исконно кыргызского музыкального творчества.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум