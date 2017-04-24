Адилет Иманкариев: Как научиться петь по Youtube и стать солистом популярной группы

24 апреля 2017, 17:31 Комментарии

Проучившись полгода в музыкальном училище имени Куренкеева на классе гитары бишкекский музыкант Адилет Иманкариев, бросил учебу и решил самостоятельно работать, учиться петь и играть на инструментах. Такое необычное решение помогло ему сохранить свою индивидуальность, а мастерство Адилет нарабатывал по видеоурокам в Youtube.

Недавно ему предложили стать солистом популярной столичной группы "Соленные орешки". Музыкант поделился с редакцией K-News своим опытом, а также рассказал о планах возрождения исконно кыргызского музыкального творчества.