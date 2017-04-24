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АКС проверяет дело чиновников, закупивших допинги за деньги государства

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358830_ak...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422268-ru.html

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24 апреля 2017, 17:01       Комментарии

Антикоррупционная служба ГКНБ ведет следствие по делу чиновников, закупивших запрещенные препараты за государственные деньги. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщил глава Госагентства по делам молодежи, физической культуре и спорту Канат Аманкулов на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша.
Депутат Рыскелди Момбеков (СДПК) поинтересовался, что на последних Олимпийских играх в Рио-2016 у Кыргызстана не было результатов. За такие итоги в Туркменистане уволили всех, кто отвечал за подготовку национальной команды. "А у нас как? Ответственность же должна быть", - возмутился депутат.
На что Аманкулов ответил, что по итогам коллегии госагентства были выявлены те, кто закупал запрещенные препараты на государственные средства. Все материалы направлены в АКС ГКНБ.
Также он добавил, что уже проведена реформа по подготовке сборной, и заверил депутатов, что к следующим Олимпийским играм будут положительные результаты.
Напомним, на последних Олимпийских играх после лишения бронзы тяжелоатлета Изата Артыкова у Кыргызстана лучший результат - пятое место. Дело об оспаривании бронзы Артыкова до сих пор продолжается. Отметим, борцы Арсен Эралиев и Айсулуу Тыныбекова стали пятыми, уступив в схватке за бронзовые медали.

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