АКС проверяет дело чиновников, закупивших допинги за деньги государства

24 апреля 2017, 17:01 Комментарии

Антикоррупционная служба ГКНБ ведет следствие по делу чиновников, закупивших запрещенные препараты за государственные деньги. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщил глава Госагентства по делам молодежи, физической культуре и спорту Канат Аманкулов на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша.

Депутат Рыскелди Момбеков (СДПК) поинтересовался, что на последних Олимпийских играх в Рио-2016 у Кыргызстана не было результатов. За такие итоги в Туркменистане уволили всех, кто отвечал за подготовку национальной команды. "А у нас как? Ответственность же должна быть", - возмутился депутат.

На что Аманкулов ответил, что по итогам коллегии госагентства были выявлены те, кто закупал запрещенные препараты на государственные средства. Все материалы направлены в АКС ГКНБ.

Также он добавил, что уже проведена реформа по подготовке сборной, и заверил депутатов, что к следующим Олимпийским играм будут положительные результаты.

Напомним, на последних Олимпийских играх после лишения бронзы тяжелоатлета Изата Артыкова у Кыргызстана лучший результат - пятое место. Дело об оспаривании бронзы Артыкова до сих пор продолжается. Отметим, борцы Арсен Эралиев и Айсулуу Тыныбекова стали пятыми, уступив в схватке за бронзовые медали.