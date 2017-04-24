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В ЖК снова возмущены частыми командировками чиновников - теперь глава ФОМС

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358834_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422266-ru.html

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24 апреля 2017, 17:08       Комментарии

В Жогорку Кенеше снова возмущены частыми заграничными командировками чиновников. Сегодня, 24 апреля, на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению ЖК депутат Алмазбек Токторов ("Кыргызстан") возмутился частыми заграничными поездками главы ФОМС Марата Калиева.
Он отметил, что до главы ФОМС невозможно дозвониться, так как тот постоянно в командировках за границей. Однако не может предоставить информацию о том, какие плюсы и минусы переняли из-за границы. У чиновника ничего нет, но частые заграничные командировки продолжаются. "Видимо, у премьера до вас руки не доходят. Если он разберется, то в тот же день вас уволит", – отметил депутат.
Токторов добавил, что у ФОМС нет стратегии по улучшению работы своего сектора. "Сейчас приходит человек на должность и говорит, что все это было до него и он не отвечает за это. Отвечаете, и должны отвечать. Вы сами должны инициировать проверки", - добавил он.
Депутат заметил, что из-за того, что новые руководители прикрываются предыдущими, по-прежнему работает механизм коррупции.

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