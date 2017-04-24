МВД закрыло нелегальную "форточку" для мигрантов из Индии и Пакистана

24 апреля 2017, 17:18 Комментарии

Правоохранители задержали граждан Пакистана, занимавшихся организацией незаконной миграции своих соотечественников в Кыргызстан. По данным МВД, задержанные лица занимались изготовлением поддельных документов и проводили незаконный въезд иностранных граждан в КР.

Мошенники действовали через интернет, предлагая поддельные приглашения на поступление в вузы КР, после чего получали средства за свои услуги и исчезали. В итоге предположительная сумма ущерба составляет около 7 тыс. долларов.

"По данному факту следственным отделом УВД Октябрьского района г. Бишкек было возбуждено уголовное дело по ст. 204-1 ("Организация незаконной миграции") и ст. 166 ч.2 ("Мошенничество") УК КР. Личности задержанных лиц установлены, ими оказались граждане Пакистана - Сажид Абдуллах, 1982 г.р., и Сажид Васем, 1990 года рождения, временно проживающие в г. Бишкек. Оба нигде не работают и не учатся. Один из них представлялся руководителем ОсОО, якобы зарегистрированном в Кыргызстане", - говорится в сообщении.

Подозреваемые были водворены в ИВС ГУВД г. Бишкек. Суд вынес решение о мере пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Сейчас проверяется причастность мошенников к другим аналогичным преступлениям.

Оперативники 10-го ГУ МВД КР просят граждан, потерпевших от рук мошенников, обращаться по телефонам: 0312-266 165, 0773-951 628.