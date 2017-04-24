Сегодня: когда выбирать президента, доллар ниже 67, завтра +30

24 апреля 2017, 17:30 Комментарии

Президентские выборы, скорее всего, перенесут. Вопрос о сроках проведения голосования обсуждается в парламенте. Большинство депутатов согласно с тем, что 19 ноября проводить выборы слишком поздно. Поэтому, скорее всего, они состоятся в октябре. Эту инициативу поддержали представители правящего альянса. Делается это, вероятно, для того, чтобы со стороны правозащитников и оппозиции больше не звучали обвинения в попытке узурпации власти.

Напомним фракция "Ата Мекен" заявила, что президент Алмазбек Атамбаев должен сложить свои полномочия до 11 декабря, в этот день истекает его шестилетний срок на посту главы государства. В парламенте обсуждается вопрос о переносе даты выборов на 1-е либо 15 октября, единого мнения по этому вопросу законодатели пока не выработали.

Доллар продолжает падение. Стоимость американской валюты вернулась к значениям 2015 года. В некоторых обменных бюро столицы за 1 доллар дают 66,5 сома. При этом курс продажи варьируется от 67 до 67,20. В то же время международные финансовые институты прогнозируют, что доллар в обозримой перспективе может существенно подорожать и подняться выше психологической отметки - в 70 сомов.

Сом продолжает укрепляться уже более года, но в течение последних двух месяцев тенденция приобрела пугающую экономистов динамику. По их словам, дорогой сом снижает экспортные возможности отечественных бизнесменов и делает наши товары менее конкурентоспособными на зарубежных рынках.

Союзнические отношения. Россия готова списать Кыргызстану внешний долг почти на четверть миллиарда. Об этом сегодня на заседании комитетов парламента сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев. Он подчеркнул, что сейчас предпринимаются меры по увеличению объема грантовых средств, а кредитные средства республика получает под минимальные проценты.

Чиновник также отметил, что внешний долг Кыргызстана составляет 63,5% по соотношению к ВВП и составляет $3 млрд 780 млн. По мнению главы Минфина, это указывает на то, что для экономики страны нет никакой угрозы.

Пять выходных подряд. Кыргызстанцев ожидают каникулы с 5 по 9 мая. Соответствующее распоряжение сегодня подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. Как говорится в официальном сообщении правительства, это сделано в целях рационального использования выходных и рабочих дней.

На субботу 13 мая переносится рабочий день 8 мая для работников организаций, учреждений и предприятий, работающих по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями. 5 мая в Кыргызстане отмечается день Конституции, а 9-го - День Победы в Великой Отечественной войне.

Водитель, сбивший школьников на Чапаева, взят по стражу. Как установили следователи, два года назад подозреваемый в наезде на детей совершил ДТП со смертельным исходом. В районе Киркомстрома он сбил человека, в результате чего тот скончался. Наказания удалось избежать благодаря тому, что Мирлан Ажибеков выплатил компенсацию семье погибшего, и родственники отказались от претензий к виновнику.

Напомним, наезд на детей 10 и 12 лет был совершен в пятницу 21 апреля днем на пересечении улиц Чапаева и Ремесленной. Школьники получили тяжелые травмы головы и были госпитализированы. Водитель с места происшествия скрылся. Мирлана Ажибекова задержали только спустя 8 часов. По его словам, он опасался расправы со стороны родственников пострадавших и очевидцев происшествия.

Завтра +30. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице будет расти день ото дня, при этом высока вероятность кратковременных дождей и гроз. Сегодня в Бишкеке зафиксировано +27, завтра будет уже до 30 градусов. Резкая перемена погоды ожидается в четверг.

27 апреля по республике ожидаются осадки, местами сильные. Столбики термометров опустятся до +13 градусов. В высокогорных районах ожидается снег и, как следствие, движение через перевалы будет затруднено. На дорогах в Ош и Нарын высока вероятность схода лавин, заносы, снежный накат и гололедица. МЧС предупреждает водителей об опасности и рекомендует быть предельно внимательными.