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МВД КР: Задержаны граждане Пакистана, организовавшие незаконный канал миграции в Кыргызстан

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/mvd-kr-za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422262-ru.html

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24 апреля 2017, 17:06       Комментарии

Бишкек, 24 апреля /Кабар/. Задержаны граждане Пакистана, организовавшие незаконный канал миграции в Кыргызстан, сообщает пресс-служба МВД КР.
Как отмечается, сотрудниками 10 Главного управления МВД выявлена преступная группа, организовавшая незаконный канал нелегальной миграции иностранных граждан в Кыргызстан.
Так, по данным 10 ГУ МВД организаторами преступной группы являются граждане Пакистана. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что некие лица по имени "Абдуллах и Васим" путем мошенничества и изготовления заведомо поддельных документов, занимаются организацией незаконного въезда иностранных граждан в Кыргызстан.
"Мошенники предлагали по Интернету поддельные приглашения для поступления в ВУЗы КР, далее, путем обмана завладели денежными средствами у граждан Индии и Пакистана. Причиненный ущерб только по предварительным данным составляет сумму более чем 6 тыс 600 долларов США", - говорится в сообщении.
По данному факту 20 апреля 2017 года следственным отделом УВД Октябрьского района г.Бишкек было возбуждено уголовное дело по ст.204-1 (Организация незаконной миграции) и ст. 166 ч.2 (Мошенничество) УК КР.
Личности задержанных лиц установлены, ими оказались граждане Пакистана Сажид Абдуллах 1982 г.р., и Сажид Васем 1990 года рождения, временно проживающие в г.Бишкек. Оба нигде не работают и не учатся. Один из них представлялся руководителем ОсОО, якобы зарегистрированной в Кыргызстане.
Подозреваемые были водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек. Решением суда в отношении задержанных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по выявлению их причастности к другим аналогичным преступлениям. Ведется расследование.
Оперативники 10 ГУ МВД КР просят граждан, потерпевших от рук мошенников, обращаться по телефонам: 0312-266165, 0773-951628.

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