МВД КР: Задержаны граждане Пакистана, организовавшие незаконный канал миграции в Кыргызстан

24 апреля 2017, 17:06 Комментарии

Бишкек, 24 апреля /Кабар/. Задержаны граждане Пакистана, организовавшие незаконный канал миграции в Кыргызстан, сообщает пресс-служба МВД КР.

Как отмечается, сотрудниками 10 Главного управления МВД выявлена преступная группа, организовавшая незаконный канал нелегальной миграции иностранных граждан в Кыргызстан.

Так, по данным 10 ГУ МВД организаторами преступной группы являются граждане Пакистана. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что некие лица по имени "Абдуллах и Васим" путем мошенничества и изготовления заведомо поддельных документов, занимаются организацией незаконного въезда иностранных граждан в Кыргызстан.

"Мошенники предлагали по Интернету поддельные приглашения для поступления в ВУЗы КР, далее, путем обмана завладели денежными средствами у граждан Индии и Пакистана. Причиненный ущерб только по предварительным данным составляет сумму более чем 6 тыс 600 долларов США", - говорится в сообщении.

По данному факту 20 апреля 2017 года следственным отделом УВД Октябрьского района г.Бишкек было возбуждено уголовное дело по ст.204-1 (Организация незаконной миграции) и ст. 166 ч.2 (Мошенничество) УК КР.

Личности задержанных лиц установлены, ими оказались граждане Пакистана Сажид Абдуллах 1982 г.р., и Сажид Васем 1990 года рождения, временно проживающие в г.Бишкек. Оба нигде не работают и не учатся. Один из них представлялся руководителем ОсОО, якобы зарегистрированной в Кыргызстане.

Подозреваемые были водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек. Решением суда в отношении задержанных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по выявлению их причастности к другим аналогичным преступлениям. Ведется расследование.

Оперативники 10 ГУ МВД КР просят граждан, потерпевших от рук мошенников, обращаться по телефонам: 0312-266165, 0773-951628.