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Названа самая ВИЧ-инфицированная страна Евросоюза

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/nazvana-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422261-ru.html

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24 апреля 2017, 17:20       Комментарии

Бишкек, 24 апреля /Кабар/. В Латвии зарегистрирован самый высокий уровень заболеваемости ВИЧ в Евросоюзе, рассказала журналистам глава Балтийской ВИЧ-ассоциации Инга Упмаце, сообщает РИА Новости.
"Число констатированных новых случаев заболевания вирусом иммунодефицита человека в Латвии превысило показатель Эстонии и являлось самым высоким среди всех стран ЕС. Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, на 1 января 2017 года в Латвии было зарегистрировано 6972 больных ВИЧ", — пояснила Упмаце.
По ее словам, подобная статистика является очень тревожным сигналом для Латвии.
"Это свидетельствует об острой необходимости подключить все уровни государственных организаций к решению проблемы. Нужно не только информировать и просвещать общественность, но и предлагать людям проверить свой ВИЧ-статус. Тем, кто инфицирован, следует обеспечить противовирусную терапию", — подчеркнула глава ассоциации.
Упмаце добавила, что число проведенных тестов на СПИД и ВИЧ-инфекцию за последние месяцы увеличилось в среднем на 15%. За первые восемь месяцев 2016 года в Латвии было зарегистрировано 197 новых случаев заболевания ВИЧ, а за последующие четыре — еще 168.
Кроме того, власти запустили кампанию по информированию об опасностях вируса иммунодефицита. Жители страны стали более активно проходить тест на ВИЧ, и результаты оказались пугающими — за время кампании число новых пациентов удвоилось.
По данным Балтийской ВИЧ-ассоциации, чаще всего вирус передается путем гетеросексуальных половых контактов (38%). Гомосексуальные связи привели к 6,6% случаев заболевания. ВИЧ в Латвии затрагивает все возрастные группы — и новорожденных, и людей старше 55 лет.

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