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Вице-премьер Ж.Разаков провел внеплановую проверку хода весеннего призыва в армию

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/vitce-pre...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422260-ru.html

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24 апреля 2017, 17:29       Комментарии

Бишкек, 24 апреля /Кабар/. Вице-премьер-министр КР Жениш Разаков сегодня, 24 апреля, внепланово посетил республиканский сборный пункт Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики (ГКДО) и ознакомился с ходом организации весеннего призыва в Вооруженные Силы страны. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Жениш Разаков провел беседу с призывниками, проходившими контрольный медицинский осмотр перед отправкой в воинские части.
На момент проверки в призывном пункте находились 50 человек, подавляющее большинство которых идут на службу в части и подразделения Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики.
Должностные лица ГКДО проинформировали вице-премьер-министра, что почти все призывники идут на военную службу с большим желанием служить. Они также сообщили, что в последнее время практически отсутствуют лица самовольно оставляющие воинские части.
Кроме того, вице-премьер-министр Жениш Разаков провел беседу с членами республиканской призывной комиссии и медицинским персоналом.
Председатель республиканской призывной комиссии, полковник Арстан Керималиев представил информацию о ходе весенней призывной кампании, порядке выполнения нарядов на призыв в Вооруженные Силы и другие воинские формирования, о предъявляемых требованиях к гражданам призываемых на срочную службу и о порядке их отбора и отправки в воинские части.
Жениш Разаков также осмотрел казарменное помещение и территории республиканского сборного пункта.
По итогам ознакомления, должностным лицам ГКДО поручено улучшить бытовые условия призывников и усилить контроль за качеством призывного контингента.

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