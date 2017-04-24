Глава МИД КР и спецпредставитель ЕС обсудили проведение в КР Диалога на высоком уровне по вопросам политики и безопасности

24 апреля 2017, 17:07 Комментарии

Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев и специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии Петер Буриан 24 апреля обсудили предстоящее проведение в КР Диалога на высоком уровне по вопросам политики и безопасности ЕС-ЦА.

Как сообщила пресс-служба МИД КР, П.Буриан прибыл в Кыргызстан с очередным визитом для проведения двусторонних консультаций с официальными лицами КР.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, реализацию договоренностей, достигнутых по итогам визита президента КР Алмазбека Атамбаева в институты ЕС 15-17 февраля 2017 года, а также приоритетные направления сотрудничества КР и ЕС в региональном формате в контексте Стратегии ЕС по ЦА.