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Глава МИД КР и спецпредставитель ЕС обсудили проведение в КР Диалога на высоком уровне по вопросам политики и безопасности

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422259-ru.html

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24 апреля 2017, 17:07       Комментарии

Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев и специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии Петер Буриан 24 апреля обсудили предстоящее проведение в КР Диалога на высоком уровне по вопросам политики и безопасности ЕС-ЦА.
Как сообщила пресс-служба МИД КР, П.Буриан прибыл в Кыргызстан с очередным визитом для проведения двусторонних консультаций с официальными лицами КР.
Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, реализацию договоренностей, достигнутых по итогам визита президента КР Алмазбека Атамбаева в институты ЕС 15-17 февраля 2017 года, а также приоритетные направления сотрудничества КР и ЕС в региональном формате в контексте Стратегии ЕС по ЦА.

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