Официальное пояснение "Демир Банка" по материалу о воровстве денег с карточек

24 апреля 2017, 17:08 Комментарии

БИШКЕК, 24 апр - Sputnik. ЗАО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" пояснило редакции Sputnik Кыргызстан ситуацию с кражей средств с банковских карточек.

Ранее в материале несколько клиентов банка сообщили, что с их карточек VISA были украдены средства, деньги выведены третьими лицами.

Ниже приведен полный текст пояснения финансового учреждения.

ЗАО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" является первым принципальным членом международной платежной системы VISA с собственным процессинговым центром, имеющим право подключать и обслуживать ассоциированных участников данной системы на основании лицензии НБКР на процессинг.

Международная платежная система VISA содержит единые правила, обязательные для всех ее участников - как зарегистрированных на территории Кыргызстана, так и для иностранных банков-участников.

Согласно правилам данной системы, участник может выпускать карты с различными носителями информации о клиенте и об его средствах, такие как магнитные или чиповые, и законодательство нашей страны не ограничивает банки в выборе.

При этом для проведения интернет-платежей достаточно знать номер карты и определенные данные, нанесенные на ее поверхности, вне зависимости от того, на каком носителе (магнитном или чиповом") содержится информация.

Поэтому, согласно правилам, установленным банком, запрещается передавать третьим лицам в руки свою карту, чтобы не были украдены данные с нее. Также на карте указано, что она является собственностью банка. В случае передачи карты, ее использования либо хранения в открытом доступе для третьих лиц банк не может принимать ответственность за отрицательные последствия, если только клиент не уведомил банк о блокировании карты.

Банк имеет целый штат сотрудников контакт-центра, работающих круглосуточно для обеспечения возможности оказания помощи своим клиентам при утере, краже как самой карты, так и данных с нее, чтобы клиент имел возможность круглосуточного оповещения банка о возникших проблемах и об угрозах несанкционированного использования как самих карт, так и их данных.

Более того, учитывая наличие несанкционированного копирования данных с карты клиента, особенно после совершения покупок за пределами Кыргызстана, в целях защиты денежных средств на счетах своих клиентов банк абсолютно бесплатно ввел такую услугу, как СМС-оповещение после совершения банковской операции по списанию денежных средств со счета с использованием как самих карт, так и данных карт клиента.

Так, в случае с клиентом Харсановой Х. банком были высланы смс по каждой спорной ситуации. При этом в банк так и не поступило звонка от самой клиентки. Несмотря на это, сотрудники банка сами позвонили клиентке и поинтересовались о совершаемых интернет-платежах. Только по этой причине удалось предотвратить совершение еще большего количества спорных интернет-платежей на более крупные суммы. То есть банк со своей стороны приложил максимум усилий к защите денежных средств на счете своего клиента.

При этом следует обратить внимание, что законодательством не предусмотрено требование применять как вышеуказанные меры, так и какие-либо дополнительные меры защиты, банк действует самостоятельно по внедрению дополнительных технических средств защиты денежных средств на счетах своих клиентов.

Так, в настоящее время банк внедрил дополнительную систему защиты для проведения клиентами безопасных интернет-платежей, которая называется 3D-secure. Данная защита подразумевает отправку банком клиенту на его мобильный телефон, зарегистрированный в системе банка, СМС с дополнительным одноразовым паролем, который необходимо ввести для завершения клиентом интернет-платежа на интернет-сайтах, имеющих такую же систему защиты 3D-secure, тем самым подтверждается действительность оплаты. В этой связи клиентам стоит обращать внимание на систему защиты самих сайтов в том числе.

Также необходимо отметить, что банк перевыпускает карты с магнитной полосой на чиповые бесплатно и по умолчанию ограничивает доступ использования карт в странах с повышенным уровнем риска мошенничества. Чиповая карта оснащена встроенной микросхемой (микропроцессором), большим объемом памяти, информация на ней подвергается более сложному типу шифрования, что позволяет выйти на новый уровень безопасности и контроля доступа к памяти карты.

Более того, ЗАО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" предоставляет бесплатную услугу по e-mail оповещению клиента о списаниях и зачислениях на счет клиента помимо возможности контроля клиентом своих операций в системе интернет-банкинга.

Таким образом, клиентам во избежание не санкционированных ими платежей следует представлять в банк актуальные данные о номерах мобильных телефонов и об электронных почтовых адресах, не передавать карту другим лицам, в том числе при оплате посредством ПОС-терминалов, даже в крупных отелях и магазинах/ресторанах и так далее, поскольку для совершения интернет-платежа нет необходимости ввода ПИН-кода, достаточно подсмотреть данные самой карты, что может сделать любой человек.