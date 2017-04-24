Доллар США: 67.4719 (-0.3231) 
Евро: 72.3198 (-0.6886) 
Золото: 40.89 $/гр (-0.31) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

АКС проверяет дело чиновников, закупивших допинги за деньги государстваАКС проверяет дело чиновников, закупивших допинги за деньги государстваОчередные переговоры по приграничным вопросам КР и РУз. Встреча в НаманганеОчередные переговоры по приграничным вопросам КР и РУз. Встреча в Намангане

Продолжается акция "Великая победа!" от MegaCom

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/prodol...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422257-ru.html

Похожие новости

Продолжается акция "Великая Победа!" от MegaCom

Правительством КР продолжается активная работа по урегулированию приграничных вопросов

Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в развитие сети

Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в развитие сети

Знахарь "целитель": незаконная деятельность продолжается

24 апреля 2017, 16:58       Комментарии

Компания MegaCom напоминает о том, что у всех абонентов оператора есть возможность внести личный вклад в помощь ветеранам. С 10 апреля 2017 года действует ежегодная акция "Великая Победа!".
Внести свой вклад в поддержку ветеранов Великой Отечественной Войны легко – достаточно отправить SMS с любым текстом на короткий номер 1945. Стоимость отправки одного SMS — 20 сомов с учетом всех налогов. Так вы сможете выразить благодарность героям войны, которые подарили всем нам мирное небо, свободу и жизнь.
Шестой год подряд мобильный оператор проводит данный SMS марафон, и благодаря отзывчивости и неравнодушию абонентов MegaCom ежегодно удается собрать значительные денежные средства, которые равномерно распределяются среди героев войны согласно списку, предоставленного Государственным комитетом по делам обороны Кыргызской Республики. Например, в 2016 году абоненты мега-сети прислали на короткий номер 1945 более 22 тысяч SMS и собрали в общей сложности 380 307 сомов в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны.Сотрудники компании MegaCom произвели передачу денежных средств лично в руки ветеранам. Отчеты об этом обязательно публикуются в СМИ и на официальном сайте компании.
Кроме того, дополнительно к 9 Мая MegaCom выделит каждому патронируемому ветерану по всей стране по 2000 сомов из собственного бюджета, проведет праздничный концерт для участников боевых действий, тружеников тыла и организует бесплатные линии "Звонок родным и близким" и "Звонок однополчанам".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум