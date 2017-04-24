24 апреля 2017, 16:47 Комментарии

Кыргызстанец пытался покончить жизнь самоубийством на стройке в Санкт-Петербурге, пишут российские СМИ.

В тяжелом состоянии приезжий он помещен в реанимацию.

"22-летнего гражданина Кыргызстана буквально в последний момент вынули из петли на территории стройки у дома по Дунайскому проспекту. Это произошло 23 апреля в первом часу ночи. В тяжелом состоянии мигрант доставлен в Городскую больницу №26 и помещен в реанимацию. Молодой человек впал в кому. По факту проводится проверка", – говорится в сообщении.