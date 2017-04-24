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Кыргызстанец пытался покончить жизнь самоубийством на стройке в Санкт-Петербурге

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422256-ru.html

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24 апреля 2017, 16:47       Комментарии

Кыргызстанец пытался покончить жизнь самоубийством на стройке в Санкт-Петербурге, пишут российские СМИ.
В тяжелом состоянии приезжий он помещен в реанимацию.
"22-летнего гражданина Кыргызстана буквально в последний момент вынули из петли на территории стройки у дома по Дунайскому проспекту. Это произошло 23 апреля в первом часу ночи. В тяжелом состоянии мигрант доставлен в Городскую больницу №26 и помещен в реанимацию. Молодой человек впал в кому. По факту проводится проверка", – говорится в сообщении.

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