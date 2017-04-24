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Таможенники КР задержали контрабандный ввоз 62 тыс кг капустыТаможенники КР задержали контрабандный ввоз 62 тыс кг капустыГлава МИД КР и спецпредставитель ЕС обсудили актуальные вопросы сотрудничестваГлава МИД КР и спецпредставитель ЕС обсудили актуальные вопросы сотрудничества

Таможенники задержали 62 тонны контрабандной капусты

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358831_ta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422255-ru.html

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24 апреля 2017, 16:42       Комментарии

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой таможни "Ош" задержали три автомашины с прицепами с контрабандной капустой. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
В автомобилях (одно из них марки Volvо, а два марки DAF) была обнаружена свежая капуста весом 22 200 кг, 19 560 кг и 20 430 кг (общий вес - 62 190 кг).
Общая стоимость задержанного товара составила 622 100 сомов, сумма причитающихся таможенных платежей - 452 702 сома.
Материалы дела были переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности. По данному факту ЮМРУ ГСБЭП возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.

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