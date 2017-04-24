Таможенники задержали 62 тонны контрабандной капусты

24 апреля 2017, 16:42 Комментарии

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой таможни "Ош" задержали три автомашины с прицепами с контрабандной капустой. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

В автомобилях (одно из них марки Volvо, а два марки DAF) была обнаружена свежая капуста весом 22 200 кг, 19 560 кг и 20 430 кг (общий вес - 62 190 кг).

Общая стоимость задержанного товара составила 622 100 сомов, сумма причитающихся таможенных платежей - 452 702 сома.

Материалы дела были переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности. По данному факту ЮМРУ ГСБЭП возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.