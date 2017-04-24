Очередные переговоры по приграничным вопросам КР и РУз. Встреча в Намангане

24 апреля 2017, 16:48 Комментарии

Состоялась встреча рабочих групп Кыргызстана и Узбекистана по приграничным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

С 10 по 20 апреля в городе Наманган (Узбекистан) правительственная делегация во главе со специальным представителем правительства КР в ранге первого заместителя руководителя аппарата правительства Курбанбаем Искандаровым приняла участие в очередном заседании рабочих групп Кыргызстана и Узбекистана по обсуждению приграничных вопросов.

На встречах обсуждены текущие вопросы и перспективы по согласованию позиций по делимитации и демаркации совместного участка кыргызско-узбекской государственной границы.

Стороны подчеркнули важность укрепления добрососедских отношений между странами и активизации совместных работ в данном направлении.

По итогам заседаний была достигнута договоренность о продолжении совместных работ по приграничным вопросам и проведении в Кыргызстане очередной встречи рабочих групп по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.