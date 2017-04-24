Доллар США: 67.4719 (-0.3231) 
Евро: 72.3198 (-0.6886) 
Золото: 40.89 $/гр (-0.31) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

АКС проверяет дело чиновников, закупивших допинги за деньги государстваАКС проверяет дело чиновников, закупивших допинги за деньги государстваОчередные переговоры по приграничным вопросам КР и РУз. Встреча в НаманганеОчередные переговоры по приграничным вопросам КР и РУз. Встреча в Намангане

Определились победители открытого чемпионата КР по таэквондо-ITF

Источник:
http://kabar.kg/news/opredelil...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422253-ru.html

Похожие новости

В Кызыл-Кие прошли соревнования по таэквондо (WTF) среди детей

На разработки мрамора "Акарт" победитель тендера выделит 1 млн долларов

В Кыргызстане завершился чемпионат по традиционному ушу

Определены победители национального конкурса "Искусство книги"

В Бишкеке стартовал открытый чемпионат КР по таэквондо-ITF

24 апреля 2017, 16:58       Комментарии

Бишкек, 24 апреля /Кабар/. В Бишкеке определились победители Открытого чемпионата Кыргызстана по таэквондо-ITF. Об этом сообщили в федерации таэквандо КР.
По ее информации, первое общекомандное место завоевали ученики под руководством Эдуарда Хегай (15 золотых медалей), второе - ученики Ильдара Юсупова (11 золотых медалей), третье место получила команда из Казахстана.
Напомним, в столице КР с 22 по 23 апреля прошел открытый чемпионат Кыргызстана по таэквондо-ITF с участием более 500 спортсменов из Кыргызстана, России, Казахстана и Узбекистана. В первый день чемпионата соревновались спортсмены от 6 до 14 лет, а на следующий день - от 15 лет и выше.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум