Определились победители открытого чемпионата КР по таэквондо-ITF

24 апреля 2017, 16:58 Комментарии

Бишкек, 24 апреля /Кабар/. В Бишкеке определились победители Открытого чемпионата Кыргызстана по таэквондо-ITF. Об этом сообщили в федерации таэквандо КР.

По ее информации, первое общекомандное место завоевали ученики под руководством Эдуарда Хегай (15 золотых медалей), второе - ученики Ильдара Юсупова (11 золотых медалей), третье место получила команда из Казахстана.

Напомним, в столице КР с 22 по 23 апреля прошел открытый чемпионат Кыргызстана по таэквондо-ITF с участием более 500 спортсменов из Кыргызстана, России, Казахстана и Узбекистана. В первый день чемпионата соревновались спортсмены от 6 до 14 лет, а на следующий день - от 15 лет и выше.