Глава МИД КР и спецпредставитель ЕС обсудили актуальные вопросы сотрудничества

24 апреля 2017, 16:35 Комментарии

Бишкек, 24 апреля /Кабар/. Министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев встретился со Специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Петером Бурианом, прибывшим в КР с очередным визитом с целью проведения двусторонних консультаций с официальными лицами КР. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, реализацию договоренностей, достигнутых по итогам визита Президента КР А.Атамбаева в институты ЕС 15-17 февраля 2017 года.

Особое внимание было уделено предстоящему проведению в КР Диалога на высоком уровне по вопросам политики и безопасности ЕС-ЦА, а также приоритетным направлениям сотрудничества КР и ЕС в региональном формате в контексте Стратегии ЕС по ЦА.