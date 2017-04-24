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Глава МИД КР и спецпредставитель ЕС обсудили актуальные вопросы сотрудничества

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/glava-mid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422252-ru.html

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24 апреля 2017, 16:35       Комментарии

Бишкек, 24 апреля /Кабар/. Министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев встретился со Специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Петером Бурианом, прибывшим в КР с очередным визитом с целью проведения двусторонних консультаций с официальными лицами КР. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, реализацию договоренностей, достигнутых по итогам визита Президента КР А.Атамбаева в институты ЕС 15-17 февраля 2017 года.
Особое внимание было уделено предстоящему проведению в КР Диалога на высоком уровне по вопросам политики и безопасности ЕС-ЦА, а также приоритетным направлениям сотрудничества КР и ЕС в региональном формате в контексте Стратегии ЕС по ЦА.

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