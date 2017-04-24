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Кыргызстанец пытался покончить жизнь самоубийством на стройке в Санкт-ПетербургеКыргызстанец пытался покончить жизнь самоубийством на стройке в Санкт-ПетербургеТаможенники задержали 62 тонны контрабандной капустыТаможенники задержали 62 тонны контрабандной капусты

Таможенники КР задержали контрабандный ввоз 62 тыс кг капусты

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/tamozhenn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422251-ru.html

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24 апреля 2017, 16:44       Комментарии

Бишкек, 24 апреля /Кабар/. Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой таможни "Ош" была предотвращена контрабанда капусты.
Как сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов контрабанды и нарушений таможенных правил совместно с сотрудниками ГСБЭП при въезде в г.Ош были задержаны 3 автотранспортных средства ( "Volvо" и две машины марки "DAF") с прицепами, с государственными номерами знаками КР.
При осмотре машин было обнаружен 62 тыс 190кг капусты. Общая стоимость задержанного товара составляет 622 тыс 100 сом, сумма причитающихся таможенных платежей составила 452 тыс 702сома.
Материалы дела были переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.

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